سياسة
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المنتخب التركي يفوز على نظيره الروسي في دوري الأمم الأوروبية
نجح المنتخب التركي في هزيمة منافسه وضيفه المنتخب الروسي، بثلاثة أهداف لهدفين، الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الثاني من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.
المنتخب التركي يفوز على نظيره الروسي في دوري الأمم الأوروبية
منتخب تركيا حقق فوزًا ثميناً على ضيفه منتخب روسيا بثلاثة أهداف لهدفين في دوري الأمم الأوروبية / AA
15 نوفمبر 2020

حقق منتخب تركيا فوزاً ثميناً على ضيفه منتخب روسيا بثلاثة أهداف لهدفين، الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الثاني من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

تقدم المنتخب الروسي أولاً بهدف سجله لاعب الوسط دينيس تشيريشيف عند الدقيقة 11، إلا أن رد أصحاب الأرض لم يتأخر كثيراً، حيث تمكن كينان كرامان من تعديل الكفة لمنتخب بلاده في الدقيقة 26.

وبعد مرور ست دقائق فقط، قلب المهاجم سينجيز أوندير النتيجة لصالح المنتخب التركي بإحرازه الهدف الثاني، حتى انتهت بذلك أحداث الشوط الأول من المباراة.

وأسفرت أفضلية المنتخب التركي عن احتساب ركلة جزاء عند الدقيقة 52، أحرز منها المهاجم جينك توسن الهدف الثالث، قبل أن ينجح دالير كوزياييف في تقليص الفارق للمنتخب الروسي بهدف جاء مع حلول الدقيقة 57.

وبذلك، رفع منتخب تركيا رصيده للنقطة السادسة في المركز الثالث، متأخراً بفارق نقطتين عن المتصدر المنتخب الروسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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