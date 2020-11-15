استنكرت الخارجية التركية قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية، داعية المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد هذه الأعمال العدوانية.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة الأحد، تعليقا على إعلان إسرائيل طرح مناقصة بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقدس الشرقية.

وأفادت الوزارة بأن "إسرائيل أظهرت مرة أخرى بهذا القرار أنها تواصل انتهاك القانون الدولي واغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني".

وقالت إن "إسرائيل تحاول منع إقامة دولة فلسطينية تتمتع بوحدة جغرافية ومستقلة وذات سيادة، من خلال بناء مزيد من المستوطنات غير الشرعية بين القدس الشرقية والضفة الغربية.

وأضافت أنه "في اليوم الذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية الـ32 لقيادة دولة فلسطين، نذكر مرة أخرى بأن الأراضي الفلسطينية هي ملك للشعب الفلسطيني، وندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي الذين يدعمون رؤية حل الدولتين إلى معارضة مثل هذه الأعمال العدوانية الإسرائيلية".

وكانت سلطة التخطيط والأراضي الإسرائيلية، أعلنت في وقت سابق الأحد، عن طرح مناقصة بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقدس الشرقية.

وقال موقع "واللا" الإسرائيلي، إن الوحدات الجديدة سيتم بناؤها في حي "جفعات هماتوس" الاستيطاني بالقدس الشرقية.

يشار أن إسرائيل صادقت الخميس على بناء 108 وحدات استيطانية جديدة في حي رامات شلومو بالقدس الشرقية.