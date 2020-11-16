سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
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خلاصات من TRT عربي: 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
أردوغان يقول إنه يجب التفاوض في قبرص على أساس حل الدولتين / AA
16 نوفمبر 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إنه يجب التفاوض في قبرص على أساس حل الدولتين، وأذربيجان تمنح أرمينيا 10 أيام إضافية لإخلاء مدينة كلبجار.

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      أردوغان: يجب التفاوض في قبرص على أساس حل الدولتين

      أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة التفاوض على أساس حل الدولتين في قبرص، موضحاً أن اليونان رفضت المفاوضات لحل الأزمة. [TRT عربي]

      وتابع الرئيس التركي: "يوجد اليوم شعبان ودولتان منفصلتان في جزيرة قبرص، ويجب التفاوض على حل الدولتين على أساس المساواة في السيادة"، وأضاف أن القبارصة الأتراك يعيشون مرفوعي الرأس على أراضيهم بحرية وكرامة على الرغم من استهداف وجودهم في الجزيرة. [TRT عربي]

      أذربيجان تمنح أرمينيا 10 أيام إضافية لإخلاء مدينة كلبجار

      قال نائب الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف في مؤتمر صحفي، إن أذربيجان أظهرت إنسانيتها وقبلت بمنح أرمينيا مهلة 10 أيام حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لإخلاء مدينة كلبجار. [TRT عربي]

      وأشار إلى أن ظروف الطقس والطبيعة في المنطقة غير ملائمة وأن الطريق الوحيد "زود-فارنينيس" في ذلك الاتجاه ضيق، ما جعل أذربيجان تمنح أرمينيا وقتاً إضافياً لإجلاء المدنيين. [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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