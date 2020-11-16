سياسة
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ترمب يقر بفوز بايدن "عبر التزوير" ويواصل معركته القضائية
قال دونالد ترمب إنه سيرفع قريباً دعاوى قضائية "كبيرة" تطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي هزمه فيها جو بايدن، وذلك على الرغم من خسارة حملته معارك قضائية عديدة على النتائج.
ترمب يقر بفوز بايدن "عبر التزوير" ويواصل معركته القضائية
ترمب زعم بلا دليل أن نائب الرئيس السابق فاز فقط لأن الانتخابات كانت "مزورة" / AP
16 نوفمبر 2020

أقر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب للمرة الأولى بفوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، لكنه أكد أنه لن يتنازل وأنه سيواصل السعي لإبطال النتائج.

وجاءت تصريحات ترمب في تغريدات الأحد، متضمنةً مزاعم بشأن انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، التي يقول مسؤولون في الولاية والمسؤولون الفيدراليون إنها كانت نزيهة.

وكان ترمب رفض في السابق الإقرار بنتائج الانتخابات، وغرد مرة أخرى الأحد عبر تويتر: "أنا لا أتنازل عن أي شيء، أمامنا شوط طويل لنقطعه".

وعلى الرغم من الاعتراف على ما يبدو بفوز بايدن، فإن ترمب زعم بلا دليل أن نائب الرئيس السابق فاز فقط لأن الانتخابات كانت "مزورة".

بعد ذلك استعرض ترمب مزاعم لا أساس لها حول التأثير على مراقبي الانتخابات وتسجيل الأصوات وفرزها، وأكد: "سوف نفوز".

وسرعان ما نشر موقع تويتر تحذيرات بشأن تغريدات ترمب، بخاصة أن مسؤولي الانتخابات من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري أعلنوا أن الانتخابات سارت على ما يرام، كما أكد المراقبون الدوليون عدم وجود مخالفات خطيرة.

في هذه الأثناء قال ترمب الأحد، إنه سيرفع قريباً دعاوى قضائية "كبيرة" تطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي هزمه فيها جو بايدن، وذلك على الرغم من خسارة حملته معارك قضائية عديدة على النتائج.

ولم يحدد ترمب ما إذا كانت حملته سترفع دعاوى قضائية جديدة، لكنه قال على تويتر: "ستُرفع قريباً قضايانا الكبيرة التي تُظهر عدم دستورية انتخابات 2020 والغضب من أمور حدثت لتغيير النتيجة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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