لا يزال عدد الإصابات بفيروس كورونا في منحنى تصاعدي حول العالم، في وقت بدأ العديد من الدول التوجه أكثر نحو الإغلاق وفرض حظر كلي أو جزئي لمواجهة ما يعرف بـ"الموجة الثانية أو الثالثة".

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 54 مليوناً و603 آلاف، توفي منهم أكثر من مليون و322 ألفاً وتعافى ما يزيد على 38 مليوناً و46 ألفاً، وفق موقع ورلدوميتر.

وفي الولايات المتحدة، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأحد، إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في البلاد وصل إلى عشرة ملايين و846373 حالة بزيادة 155708 حالات عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 244810 بعد أن أودى المرض بحياة 1252 آخرين.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا، بواقع 10824 حالة إلى 801327 في المجمل. وأوضح الإحصاء تسجيل 62 حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 12547.

بدورها، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الاثنين، إن البر الرئيسي سجل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا الأحد نزولاً من 13 حالة في اليوم السابق. وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكورونا 86346 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات من دون تغيير عند 4634.

وسجلت بريطانيا 24962 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد. وانخفض العدد اليومي للوفيات الجديدة المسجلة خلال 28 يوماً من الاختبار الإيجابي إلى 168 من 462 السبت، ما رفع المجموع التراكمي إلى 51934.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد، إن السلطات الصحية طلبت منه عزل نفسه ذاتياً بعد مخالطة شخص أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا.

وفي إيران، أمر الرئيس حسن روحاني الأحد وزارة الصحة بتنفيذ خطة مراقبة الحجر الصحي للمصابين بشكل كامل من دون تسامح وفرض غرامات إذا لزم الأمر.

وأضاف روحاني في بيان موجه إلى الشعب الإيراني عشية فرض قيود مشددة لمواجهة "الموجة الثالثة" من انتشار الفيروس، أن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا أقرت "خطة إجراءات شاملة لمواجهة كوفيد-19"، حسب وكالة "إرنا" المحلية.

عربياً، تعتزم الجزائر إعادة فرض قيود تستهدف مكافحة انتشار الفيروس ابتداء من 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد الأحد، إن ذلك يشمل إغلاق الصالات الرياضية والمراكز الثقافية وأماكن الترفيه والحد من ساعات عمل بعض المتاجر.

ويوم الأحد، سجلت الجزائر 15 حالة وفاة، في حين أعلن الأردن عن تسجيل 68 وفاة جراء فيروس كورونا، فيما أعلنت الحكومة التونسية تمديد العمل بحظر التجول الليلي لثلاثة أسابيع في البلاد، ضمن القيود المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد لمواجهة ارتفاع عدد الحالات.

وجاء في بيان لوزير الصحة في وقت متأخر السبت على فيسبوك، أن حظر التجول الذي تقرر في مطلع أكتوبر/تشرين الأول في عدة مدن كبرى وبات معمماً في نهاية الشهر نفسه، مُدد ثلاثة أسابيع.