بحلول عام 2025، سترفع تركيا قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة إلى 66.8 غيغا وات، لتكون ضمن أعلى خمسة بلدان أوروبية رفعاً لقدرتها الإنتاجية في الطاقة النظيفة بزيادة 22.2 غيغا وات.

وطبقاً لتقرير سابق لوكالة الطاقة الدولية، فإن إنتاج تركيا من الطاقة المتجددة بلغ نهاية العام الماضي 44.6 غيغا وات، 28.5 منها طاقة كهرومائية و7.58 غيغا وات من طاقة الرياح و6 غيغا وات من الطاقة الشمسية.

ومع نهاية العام الجاري، ستصل القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة في تركيا إلى 47.3 غيغا وات، وستضاف قدرة إنتاجية 1.1 غيغا وات إلى الطاقة الكهرومائية.

كما ستضاف 720 ميغا وات في طاقة الرياح و680 ميغا وات في الطاقة الشمسية، إضافة إلى تفعيل 100 ميغا وات من طاقة الكتلة الحيوية و70 ميغا وات من الطاقة الحرارية الجوفية.

وبوصول الطاقة الإنتاجية إلى 66.8 غيغا وات بنهاية 2025، تصبح تركيا في المرتبة الخامسة أوروبيّاً في زيادة قدرتها الإنتاجية في الطاقة المتجددة وفي المرتبة الثانية عشرة عالمياً.

وستكون أكبر زيادة خلال تلك الفترة من نصيب الطاقة الشمسية، إذ ستصل القدرة الإنتاجية بنهاية 2025 إلى 16.8 غيغا وات بزيادة 10.8 غيغا وات عن نهاية العام الماضي.

وستزيد القدرة الإنتاجية بطاقة الرياح بنسبة 146% (5.2 غيغاوات) إلى 12.8 غيغا وات، وفي الطاقة الكهرومائية بنسبة 17.5% (5 غيغا وات) إلى 33.5 غيغا وات.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده رفعت إنتاج الطاقة الكهربائية عبر المصادر المحلية والمتجددة إلى 66% من إجمالي الإنتاج خلال أول 5 أشهر من العام الحالي.

وأضاف أردوغان: "حللنا في المرتبة الثانية أوروبيّاً في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة العام الماضي". ونوّه بانعكاس بيئة الثقة إيجابيّاً على استثمارات الطاقة في تركيا بعد إنشاء هذه البيئة عبر بذل جهود كبيرة.

وأشار إلى أن بلاده في السنوات الـ18 الأخيرة (حكومات حزب العدالة والتنمية) سجلت زيادة في طلب الطاقة بنسبة 5%، وهو حجم يضعها في المرتبة الثانية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضح أن حكومات العدالة والتنمية في السنوات الـ18 الماضية، أسست محطات كهرومائية بطاقة بلغت 16 ألفاً و554 ميغا وات، وهي طاقة تعادل قيمتها بالمقارنة بواردات الغاز الطبيعي 17 مليار دولار.