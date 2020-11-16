سياسة
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عالم تركي يتوقع عودة الحياة الطبيعية الشتاء المقبل بعد اكتشاف لقاح كورونا
توقع العالم التركي أوغور شاهين، مدير الشركة الألمانية التي طورّت لقاحاً مضاداً لكورونا، أن تعود الحياة إلى طبيعتها الشتاء المقبل.
عالم تركي يتوقع عودة الحياة الطبيعية الشتاء المقبل بعد اكتشاف لقاح كورونا
أوغور شاهين المدير التنفيذي لشركة "بيونتيك" التي طورت لقاح كورونا يتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها الشتاء المقبل / Reuters
16 نوفمبر 2020

قال البروفسور أوغور شاهين، المدير التنفيذي لشركة "بيونتيك" الألمانية، التي طورت لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا، إن الحياة قد تعود إلى طبيعتها خلال موسم الشتاء المقبل، بعد تراجع كبير في انتشار الوباء.

جاء ذلك في مقابلة له مع قناة BBC البريطانية، ذكر فيها أن اللقاح الذي اكتشفوه ضد كورونا قد يقلّص انتقال الفيروس بين الأشخاص بنسبة 50 بالمئة.

وأوضح أنه من المقرر أن يبدأ توزيع اللقاحات أواخر موسم الشتاء الحالي، أو مطلع العام المقبل، في حال سارت الأمور كما هو مخطط لها.

وأشار شاهين إلى أنهم يهدفون إلى توزيع 300 مليون جرعة من اللقاح على الأقل حتى أبريل/نيسان المقبل.

وأعرب عن توقعه بأن تعود الحياة إلى طبيعتها بحلول موسم الشتاء المقبل، مشدداً على أهمية الانتهاء من عملية التلقيح قبل خريف العام القادم.

وأفاد العالم التركي أن لقاح " BNT162b1" المضاد لكورونا والذي قاموا بتطويره جُرب على 43 ألفاً و538 شخصاً في 6 بلدان مختلفة، مبيناً أن نتائج التجارب لم تظهر أية مخاطر على السلامة.

وأسس شاهين (55 عاماً) وزوجته أوزلم (53 عاماً)، وهما ألمانيان من أبناء المهاجرين الأتراك، مع عالم الأورام النمساوي كريستوف هوبر شركة "بيونتيك" عام 2008.

والاثنين الماضي أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا وأنه "فعّال بنسبة 90 بالمئة".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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