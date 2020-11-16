سياسة
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أثار جدلاً واسعاً.. الاتحاد الإماراتية تحذف إعلاناً يروج "الهيكل" المزعوم
بعدما أُثير جدلٌ حوله، حذفت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية إعلاناً ترويجياً لرحلات تعتزم تسييرها إلى إسرائيل، تضّمن صورة "الهيكل الثاني" اليهودي. وجاء نشر الإعلان في سياق استمرار خطوات التطبيع لدول عربية مع إسرائيل.
أثار جدلاً واسعاً.. الاتحاد الإماراتية تحذف إعلاناً يروج "الهيكل" المزعوم
شركة الاتحاد للطيران الإماراتية ستبدأ في الثامن والعشرين من شهر مارس/آذار القادم تسيير رحلات يومية من وإلى تل أبيب / AA
16 نوفمبر 2020

حذفت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية إعلاناً ترويجياً لرحلات تعتزم تسييرها في مارس/آذار المقبل إلى إسرائيل، تضمن صورة "الهيكل الثاني" اليهودي، وأحد الأزقة بالقدس القديمة المحتلة، باعتبارهما من المعالم الإسرائيلية.

وكانت الشركة المملوكة بالكامل للحكومة الإماراتية قد نشرت الإعلان اليوم الاثنين، على حسابيها في موقعي فيسبوك وتويتر، قبل أن تحذفه.

وهدف الإعلان للترويج لرحلات تعتزم تسييرها إلى إسرائيل، تحت عنوان "زيارة تل أبيب"، ستبدأ في الثامن والعشرين من شهر مارس/آذار المقبل.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/آب الماضي إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما وُقّع يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.

وقالت الشركة إنها ستبدأ في الثامن والعشرين من شهر مارس/آذار المقبل تسيير رحلات يومية من تل أبيب وإليها.

وتقول وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إن الهيكل الثاني دُمر على يد القوات الرومانية عام 70م، وإنه كان في المكان الذي فيه المسجد الأقصى شرق القدس المحتلة الآن، وفق زعمها.

ويطالب المتطرفون اليهود في إسرائيل بهدم المسجد الأقصى، وبناء الهيكل على أنقاضه، كما يستخدمون هذا الادّعاء مبرراً لاقتحامه بشكل شبه يومي، وإقامة الصلوات فيه.

لقاء بحريني إسرائيلي أمريكي

وفي سياق التطبيع، قالت هيئة البث الإسرائيلية الاثنين، إن لقاءً ثلاثياً إسرائيلياً بحرينياً أمريكياً سيُعقَد في إسرائيل الأربعاء.

وأضافت أن اللقاء سيُعقَد بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الزياني سيصل إلى إسرائيل الأربعاء، في زيارة هي الأولى لمسؤول بحريني منذ توقيع إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين في أكتوبر/تشرين الأول.

ويصل وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل في اليوم نفسه، في إطار جولة له في المنطقة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "هناك نية لتوقيع سلسلة من الاتفاقيات للتعاون المشترك بين إسرائيل ومملكة البحرين، في مجالات مختلفة، منها افتتاح سفارتين وتسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين".

وأضافت: "تضمّ البعثة البحرينية أيضاً وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني وموظفين كباراً".

وكانت الحكومة الإسرائيلية صدّقَت أمس الأحد، إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، بعد أن كان الكنيست (البرلمان) صدّق عليه الأسبوع الماضي.

ووقّعت إسرائيل والبحرين، في الثامن عشر من الشهر الماضي، إعلاناً بتطبيع العلاقات بين البلدين، بعد اتفاق مماثل مع الإمارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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