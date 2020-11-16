قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تبذل حالياً جهوداً من أجل رفع الحصار الخليجي المفروض على قطر، ليكون ذلك بمنزلة إنجاز دبلوماسي قبل مغادرتها.

وأشار أوبراين في مقابلة مع موقع "ذا هيل" الأمريكي للأخبار، إلى وجود "إمكانية" لحلحلة الأزمة المستمرة منذ يونيو/حزيران 2017، عندما قررت السعودية والبحرين والإمارات، بالإضافة إلى مصر، فرض حصار بري وبحري وجوي على قطر، لافتاً إلى أن حل الأزمة أصبح "أولوية" لترمب.

وأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن رغبته "في إنهاء ذلك الأمر قبل مغادرة المنصب، حال مغادرته، خلال الأيام السبعين المقبلة".

وتعكس تصريحات أوبراين تفاؤلاً لدى مسؤولي إدارة ترمب الآخرين بإمكانية حل الخلاف الخليجي قريباً، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز تحالف الشرق الأوسط لمواجهة إيران وتمهيد الطريق لمزيد من الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وقال أوبراين: إن "من مصلحة الولايات المتحدة أن تكون لديها علاقات متناغمة داخل مجلس التعاون الخليجي، لأن ذلك يحقق توازناً مهماً أمام اتساع النفوذ الإيراني"، مضيفاً أن حل الأزمة الخليجية كذلك "من شأنه أن يفتح الفرصة لمزيد من صفقات السلام مع إسرائيل، وخلق فرص اقتصادية حقيقية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وعلى الرغم من اندلاع الأزمة الخليجية بعد أشهر من تولي ترمب منصب الرئاسة الأمريكية، تحتفظ الولايات المتحدة بعلاقات قوية مع قطر.