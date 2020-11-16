سياسة
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مستشار الأمن القومي الأمريكي: رفع الحصار الخليجي عن قطر أولوية لترمب
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين في مقابلة مع موقع "ذا هيل" الأمريكي للأخبار، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب باتت تعطي "أولوية" لرفع الحصار الخليجي المفروض على قطر، ليكون ذلك إنجازاً دبلوماسياً قبل مغادرتها المحتملة بعد 70 يوماً.
مستشار الأمن القومي الأمريكي: رفع الحصار الخليجي عن قطر أولوية لترمب
أوبراين يقول إن حلحلة الأزمة الخليجية باتت أولوية لإدارة ترمب قبل مغادرتها المحتملة بعد 70 يوماً / Reuters
16 نوفمبر 2020

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تبذل حالياً جهوداً من أجل رفع الحصار الخليجي المفروض على قطر، ليكون ذلك بمنزلة إنجاز دبلوماسي قبل مغادرتها.

وأشار أوبراين في مقابلة مع موقع "ذا هيل" الأمريكي للأخبار، إلى وجود "إمكانية" لحلحلة الأزمة المستمرة منذ يونيو/حزيران 2017، عندما قررت السعودية والبحرين والإمارات، بالإضافة إلى مصر، فرض حصار بري وبحري وجوي على قطر، لافتاً إلى أن حل الأزمة أصبح "أولوية" لترمب.

وأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن رغبته "في إنهاء ذلك الأمر قبل مغادرة المنصب، حال مغادرته، خلال الأيام السبعين المقبلة".

وتعكس تصريحات أوبراين تفاؤلاً لدى مسؤولي إدارة ترمب الآخرين بإمكانية حل الخلاف الخليجي قريباً، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز تحالف الشرق الأوسط لمواجهة إيران وتمهيد الطريق لمزيد من الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وقال أوبراين: إن "من مصلحة الولايات المتحدة أن تكون لديها علاقات متناغمة داخل مجلس التعاون الخليجي، لأن ذلك يحقق توازناً مهماً أمام اتساع النفوذ الإيراني"، مضيفاً أن حل الأزمة الخليجية كذلك "من شأنه أن يفتح الفرصة لمزيد من صفقات السلام مع إسرائيل، وخلق فرص اقتصادية حقيقية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وعلى الرغم من اندلاع الأزمة الخليجية بعد أشهر من تولي ترمب منصب الرئاسة الأمريكية، تحتفظ الولايات المتحدة بعلاقات قوية مع قطر.

مصدر:TRT عربي
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