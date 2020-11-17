سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
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خلاصات من TRT عربي: 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
الهزيمة في قره باغ تشعل احتجاجات عنيفة في أرمينيا  / AFP
17 نوفمبر 2020

أهم الأحداث:

الهزيمة في قره باغ تشعل احتجاجات عنيفة بأرمينيا وخلافات تطيح بوزير الخارجية، والرئاسة التركية تقدّم للبرلمان مذكرة لإرسال جنود إلى أذربيجان.

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        الهزيمة في قره باغ تشعل احتجاجات عنيفة بأرمينيا وخلافات تطيح بوزير الخارجية

        تتواصل ارتدادات اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان في الداخل الأرميني على الصعيدين السياسي والشعبي، فبينما قدّم وزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان الاثنين استقالته، دعا رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان لوقف الاحتجاجات العنيفة. [TRT عربي]

        وأعلنت السلطات السبت أنها أحبطت مؤامرة لاغتيال رئيس الوزراء، واعتقلت زعيم المعارضة أرتور فانيتسيان الذي شغل منصب الرئيس السابق لأجهزة الأمن في أرمينيا. وأُفرِج مساء الأحد عن فانيتسيان زعيم حزب "الوطن" المعارض (يمين الوسط)، بعد أن اعتبرت محكمة في يريفان أنه لا يوجد أساس قانوني لاعتقاله. [TRT عربي]

        الرئاسة التركية تقدّم للبرلمان مذكرة لإرسال جنود إلى أذربيجان

        قدّمت الرئاسة التركية الاثنين مذكرة لبرلمان البلاد، للموافقة على إرسال جنود إلى أذربيجان، في إطار ضمان وقف إطلاق النار الموقَّع مع أرمينيا. [TRT عربي]

        وورد في المذكرة التي وقّعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "عناصر القوات المسلحة التركية ستؤدي مهامها في المركز المشترك الذي ستقيمه تركيا وروسيا معاً بالمكان الذي تحدده أذربيجان وفي أنشطة هذا المركز". [TRT عربي]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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