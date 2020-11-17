سياسة
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السراج يرحب بالاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا
شدد السراج على "دعمه الكامل للاستحقاق الانتخابي، الذي يخرج البلاد من أزمتها"، مشيراً إلى أن "الإعلان عن إجراء انتخابات يتماشى ومبادراته التي طرحها سابقاً لإخراج ليبيا من أزمتها، وكان آخرها في يونيو/حزيران 2019".
السراج يرحب بالاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا
قرر السراج تخصيص مبلغ مالي للمفوضية العليا للانتخابات وتسخير كل الإمكانات لتمكينها من أداء مهامها / Reuters
17 نوفمبر 2020

رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج بالاتفاق المنبثق عن ملتقى الحوار السياسي في تونس، الذي حدد موعد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وقال السراج، في بيان الاثنين إنه قرر "تخصيص مبلغ مالي (لم يحدده) للمفوضية العليا للانتخابات، وتسخير كل الإمكانات لتمكينها من أداء مهامها"، مشدداً على "أهمية التزام التاريخ المحدد للانتخابات".

والأحد، اختُتمت أعمال الملتقى السياسي الليبي الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وجرى خلاله تحديد موعد إجراء الانتخابات في البلاد.

وشدد السراج على "دعمه الكامل للاستحقاق الانتخابي، الذي يخرج البلاد من أزمتها"، مشيراً إلى أن "الإعلان عن إجراء انتخابات يتماشى ومبادراته التي طرحها سابقاً لإخراج ليبيا من أزمتها، وكان آخرها في يونيو/حزيران 2019".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن السراج عن "رغبته الصادقة" في تسليم مهامه للسلطة القادمة، بموعد أقصاه أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غير أنه تراجع عنها بناء على مطالبات دولية ومحلية دعته للاستمرار بمنصبه لحين الاتفاق على مجلس رئاسي جديد وحكومة موحدة.

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا صراعاً مسلحاً أججه هجوم اللواء الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في أبريل/نيسان 2019، بدعم من دول عربية وغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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