قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنهم متفائلون بحذر بشأن اللقاح المضاد لفيروس كورونا، رغم تلقي أنباء مشجعة حوله مؤخراً.

جاء ذلك في اجتماع عقده غيبريسوس عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع خبراء الأوبئة التابعين للمنظمة، في مقرها بمدينة جنيف السويسرية.

وأوضح غيبريسوس أنهم تلقوا أنباء "مشجعة" حول دراسات لقاحات كورونا، لكنهم "متفائلون بحذر" بخصوص اللقاحات التي ستصدر في الأشهر المقبلة.

وشدد على أن "أسرع طريقة لانفتاح الاقتصادات في العالم هي التغلب على الفيروس".

وأضاف: "نحن الآن قلقون للغاية بشأن الزيادة في الحالات التي نراها في بعض البلدان"، محذراً من اتجاه الأنظمة الصحية في أمريكا وأوروبا نحو نقطة الانهيار".

وقال مدير المنظمة: "سيجتمع قادة مجموعة العشرين في نهاية هذا الأسبوع، وهي فرصة للالتزام السياسي والمالي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للقاحات والعلاج (ACT Accelerator) وبرنامج العمل من أجل إتاحة لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي بشكل منصف (COVAX)، من أجل إنهاء هذا الوباء بسرعة".

وأضاف أن المفوضية الأوروبية وفرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية ومؤسسة "بيل وميليندا غيتس" الخيرية، خصصت 360 مليون دولار لبرنامج "COVAX"، وبذلك بلغ إجمالي المبلغ المتعهد به 5.1 مليارات دولار.

وذكر أنهم بحاجة إلى 23.9 مليار دولار عام 2021 لمكافحة كورونا.

وأردف: "نتطلع إلى الحصول على مزيد من النتائج من تجارب اللقاحات الأخرى الجارية حالياً، في الأسابيع المقبلة".

من جهته قال مايك رايان، مدير برنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية: "يجب أن يكون لدينا أمل واقعي بخصوص اللقاحات، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد".

وفي وقت سابق الاثنين قالت شركة "مودرنا" الأمريكية في بيان، إن النتائج الأولية للقاحها ضد كورونا "أثبتت فاعليته بنسبة 94.5 بالمئة"، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لكورونا وأنه "فعّال بنسبة 90 بالمئة".

وتولى مهمة تطوير لقاح "فايزر-بيونتيك" العالمان التركيان أوغور شاهين (55 عاماً) وزوجته أوزلم (53 عاماً)، وهما ألمانيان من أبناء المهاجرين الأتراك، أسسا مع عالم الأورام النمساوي كريستوف هوبر شركة "بيونتيك" عام 2008.