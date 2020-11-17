يمثُل ثلاثة رجال أمام القضاء الثلاثاء بتهمة الاعتداء على مراهِقة، بعد بث تقرير على قناة الجزيرة أطلق خلاله عناصر مجموعة يمينية متطرفة عبارات عنصرية في حانة بمدينة ليل شمالي فرنسا.

ويُحاكَم اثنان منهم بتهمة التحريض المباشر على عمل إرهابي والدعوة للكراهية.

وفتحت النيابة تحقيقاً في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد بث تقرير بعنوان "جيل الكراهية" على القناة القطرية.

وجرى تصوير مشاهد لعناصر من مجموعة "جيل الهوية" بكاميرا خفية، خصوصاً داخل حانة "لاسيتاديل" الخاصة بهم في قلب ليل.

وتباهى كثير من مرتادي الحانة بـ"هجماتهم العنصرية" على أشخاص من أصول عربية وأظهرت مشاهد مهاجمة فتاة قالوا إنها مغاربية.

ويواجه ريمي ف. (32 عاماً) أشد عقوبة وهي السجن لمدة خمس سنوات، لأنه ذكر هجوماً بسيارة على سوق في حي شعبي بمدينة ليل. وصوِّرت التعليقات بكاميرا خفية "في حالة سكر"، حسب محاميه إريك كاتلين-دينو الذي كان مرشحاً عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف عن ليل في الانتخابات البلدية الأخيرة.

وسيمثل إتيان ف. (26 عاماً) أمام محكمة ليل الجنائية بتهمة "التحريض العام على الكراهية أو العنف" لا سيما بسبب أدائه التحية النازية.

كما سيحاكمان مع المتهم الأخير غيوم د. (31 عاماً) تحت إشراف قضائي بتهمة "العنف في اجتماع"، لاعتدائهم على مراهِقة (14 عاماً) من شمال إفريقيا في يناير/كانون الثاني 2018.

وأعرب نيكولاس نيف ناف المحامي في منظمة "إس أو إس راسيزم" المناهضة للعنصرية التي رفعت دعوى مدنية، عن أمله أن "تسلط العدالة الضوء على الطبيعة التمييزية للأعمال التي ظهرت في مقاطع الفيديو هذه".

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: "توجد أيديولوجية وراء كل هذا، يجب أن يكون رد القضاء قوياً".