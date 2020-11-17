سياسة
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وصَفه بـ"الإرهاب الصهيوني".. الأزهر يستنكر توسع الاستيطان الإسرائيلي بالقدس
طالب الأزهر المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم لوقف الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، واصفاً إياه بأنه "إرهاب صهيوني".
وصَفه بـ"الإرهاب الصهيوني".. الأزهر يستنكر توسع الاستيطان الإسرائيلي بالقدس
الأزهر طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم لوقف الاستيطان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية / AFP
17 نوفمبر 2020

أدان الأزهر في مصر بدء إسرائيل خطوات للتوسع في بناء المستوطنات بالقدس المحتلة، معتبراً ذلك "إرهاباً صهيونياً".

وطالب الأزهر في بيان صدر مساء الاثنين، "المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم لوقف الاستيطان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية".

واستنكر بشدة "عزم الكيان الصهيوني الغاصب بناء وحدات استيطانية جديدة، وطرح عطاءات لإنشاء 1257 ‏وحدة ‏استيطانية جديدة في القدس المحتلة، بهدف تغيير الواقع السكاني والعبث بالهوية ‏الفلسطينية".

وطالب الأزهر بـ"وقفة حاسمة لمواجهة الإرهاب الصهيوني، ما يوجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه تلك ‏الإجراءات الجائرة التي تضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط".

كما أدان ورفض بشكل قاطع "هذه القرارات الباطلة التي تشكل انتهاكاً واختراقاً صارخاً لقرارات ‏الشرعية ‏الدولية، وتسعى لتغيير الهوية الديموغرافية على الأراضي الفلسطينية واستكمال مسلسل اغتصاب أرض دولة فلسطين".

وجدد الأزهر تأكيد "الدعم الكامل للشعب الفلسطيني المظلوم ونضاله من أجل تحرير ‏أرضه ‏المحتلة ومقدساتنا المعتدى عليها"، حسب البيان ذاته.

والاثنين، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن إسرائيل "تسابق الزمن" لفرض واقع جديد من خلال البناء الاستيطاني، قبل مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني 2021.

واعتبر اشتية في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله، الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمستوطنة "بسيغوت" المقامة على أرضي مدينة البيرة "إمعاناً في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني".

ويعتزم بومبيو بدء زيارة رسمية إلى إسرائيل الأربعاء، تشمل تفقُّد مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967 والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة، حسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.

والأحد، أعلنت سلطة التخطيط والأراضي الإسرائيلية، طرح مناقصة بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في حي "جفعات هماتوس" بالقدس الشرقية.

وعقبت منظمة السلام الآن الإسرائيلية على طرح المناقصة الأخيرة بالقول إنها تهدف إلى عزل القدس المحتلة عن جنوبي الضفة الغربية وتدمير أي أمل بتطبيق "حل الدولتين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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