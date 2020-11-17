سياسة
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وزير المالية التركي: سنجري إصلاحات هيكلية بمناخ الاستثمار
قال وزير المالية والخزانة التركي إنه يتوقع أن يؤثر تعافي الاستهلاك والاستثمار والصادرات بالإيجاب على النمو، ليبلغ 0.3% في 2020.
وزير المالية التركي: سنجري إصلاحات هيكلية بمناخ الاستثمار
وزير الخزانة والمالية التركي: نتوقع أن يؤثر تعافي الاستهلاك والاستثمار والصادرات بالإيجاب على النمو، ليبلغ 0.3% في 2020 / AA
17 نوفمبر 2020

صرح وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان بأنهم سيجرون إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ المستثمرين المحليين والدوليين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء، خلال مناقشة موازنة وزارته لعام 2021 في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وحول توقعات معدل النمو في الاقتصاد التركي للعام الحالي قال ألوان: "نتوقع أن يؤثر تعافي الاستهلاك والاستثمار والصادرات بالإيجاب على النمو، ليبلغ 0.3% في 2020".

وأكد ضرورة تخفيض مبادلة مخاطر الائتمان (CDS)، من خلال السياسات الاقتصادية التي تقوم على مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ بها والاستقرار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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