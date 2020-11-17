صرح وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان بأنهم سيجرون إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ المستثمرين المحليين والدوليين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء، خلال مناقشة موازنة وزارته لعام 2021 في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وحول توقعات معدل النمو في الاقتصاد التركي للعام الحالي قال ألوان: "نتوقع أن يؤثر تعافي الاستهلاك والاستثمار والصادرات بالإيجاب على النمو، ليبلغ 0.3% في 2020".

وأكد ضرورة تخفيض مبادلة مخاطر الائتمان (CDS)، من خلال السياسات الاقتصادية التي تقوم على مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ بها والاستقرار.