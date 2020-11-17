سياسة
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للحد من تفشي كورونا.. أردوغان يعلن حظر تجول جزئياً نهاية الأسبوع
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تدابير جديدة للحد من تفشي وباء كورونا، في مقدمتها حظر تجول جزئي نهاية الأسبوع الحالي من الثامنة مساءً حتى العاشرة من صباح اليوم التالي.
للحد من تفشي كورونا.. أردوغان يعلن حظر تجول جزئياً نهاية الأسبوع
الرئيس التركي يعلن حظر تجول جزئياً نهاية الأسبوع للحد من تفشي فيروس كورونا  / AP
17 نوفمبر 2020

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردو غان، الثلاثاء، عن سلسلة إجراءات وتدابير جديدة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا.

جاء ذلك في خطاب وجهه إلى الشعب التركي، عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أنه تقرر خلال الاجتماع فرض حظر تجول نهاية الأسبوع في عموم تركيا، من الساعة الثامنة مساء إلى العاشرة صباح اليوم التالي.

وأضاف أن كل المنافسات الرياضية ستتواصل دون جماهير، في حين سيتم تعليق أنشطة الملاعب الشعبية.

وأشار أردوغان إلى أن ساعات عمل مراكز التسوق والمحال التجارية والمطاعم وصالونات الحلاقة ستكون بين 10 صباحاً و8 مساء.

ولفت إلى أن حظر التجول الجزئي المفروض على المسنين فوق 65 عاماً، سيشمل الشباب دون الـ20، باستثناء العاملين منهم.

وبيّن أن دور السينما ستظل مغلقة حتى نهاية العام، في حين ستقدم المطاعم والمقاهي خدمة الطلبات الخارجية فقط.

وأكد استمرار قرار منع التدخين في الشوارع الرئيسية والساحات العامة، وأن مديريات الصحة العامة في الولايات مخولة بتوسيع نطاقه.

وأفاد أردوغان بأن التعليم في كل المدارس الحكومية والخاصة سيستمر عن بُعد حتى نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن العالم لم يتمكن حتى الآن من إيجاد حل لمشكلة تفشي وباء كورونا الذي أودى بحياة قرابة مليون و350 ألف شخص حول العالم.

وأردف: "هناك تطورات تبعث الأمل فيما يخص إيجاد لقاح ضد الفيروس، لكن الوباء ما زال يواصل انتشاره بشكل كبير، وارتفاع الوفيات والإصابات دفعت دولاً كثيرة إلى تشديد التدابير الوقائية".

واعتبر أن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في بعض المدن التركية وفي مقدمتها إسطنبول، يشير إلى وجوب إيلاء مزيد من الحرص على الوقاية من الفيروس.

وجدد الرئيس التركي تأكيده ضرورة التزام التدابير الرئيسية المتمثلة بالنظافة وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأوضح أن تركيا تكافح الفيروس مع الحفاظ على سير الاقتصاد، مشيراً إلى المساعدات الاجتماعية والنقدية التي قدمتها حكومته للمواطنين خلال فترة الوباء.

واستطرد "نطلب من مواطنينا مزيداً من الحرص على الالتزام بالتدابير الوقائية، وما نسعى إليه هو تخليص بلادنا من هذا الوباء بأقرب وقت ممكن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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