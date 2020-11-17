مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير" يدين بشدة استخدام حكومة واشنطن للبيانات الشخصية من التطبيقات الدينية الشهيرة، لاستهداف المسلمين في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك في بيان نشره المجلس، الذي يعد أكبر منظمة للدعوة والحقوق المدنية الإسلامية في الولايات المتحدة، الثلاثاء، على موقعه الإلكتروني.

ودعا المجلس إلى تحقيق في الكونغرس حول المراقبة المحتملة غير المبررة للمسلمين الأمريكيين، محذراً المجتمع المسلم من استخدام "تلك التطبيقات المستهدفة".

ودعا المدير التنفيذي للمنظمة نهاد عوض الكونغرس إلى "إجراء تحقيق شامل في استخدام الحكومة للبيانات الشخصية للجالية المسلمة في أمريكا وفي الخارج، بما في ذلك التحقيق فيما إذا كانت هذه البيانات قد استخدمت للتجسس غير القانوني على الأمريكيين المسلمين".

وتابع "كما نشجع المسلمين الأمريكيين على التوقف عن استخدام هذه التطبيقات ما لم تُنهِ الشركات تماماً استخدام الوكالات الحكومية لبياناتها".

وأقرّ الجيش الأمريكي، الثلاثاء، بشراء بيانات تحديد المواقع من تطبيقات هواتف محمولة بينها إسلامية تم تنزيلها ملايين المرات حول العالم.

جاء ذلك في تصريح صحفي لمسؤول بقيادة العمليات الخاصة للولايات المتحدة، وهي تابعة للجيش وتركز على مكافحة الإرهاب، نقلته وسائل إعلام دون الكشف عن اسمه.

وقال المسؤول العسكري: إن "البيانات يتم شراؤها لمساعدة الولايات المتحدة في عملياتها بالخارج".

وجاء هذا الاعتراف إثر كشف تقرير تحقيقي جديد أن الجيش الأمريكي يشتري بيانات تحديد المواقع من تطبيقات هواتف محمولة، مثل تطبيق "مسلم برو" الشهير.

وأجرت التحقيق مجلة "ماذر بورد" الإلكترونية، المملوكة لـ"إعلام فايس" وهي شركة بث ووسائط رقمية كندية أمريكية.

وتبين وفق التحقيق أنه من بين أشهر تلك التطبيقات المستهدفة تطبيق "مسلم برو"، وهو تطبيق يذكّر المستخدمين بمواعيد الصلاة ويحدد اتجاه القبلة، وقد تم تنزيله أكثر من 98 مليون مرة حول العالم.