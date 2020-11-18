سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
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خلاصات من TRT عربي: 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى أذربيجان في إطار ضمان وقف إطلاق النار الموقَّع مع أرمينيا / Reuters
18 نوفمبر 2020

أهم الأحداث:

البرلمان التركي يوافق على طلب الرئاسة إرسال قوات إلى أذربيجان، ووزير فلسطيني يعلن إعادة العلاقات مع إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل 19 مايو/أيار الماضي.

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        البرلمان التركي يوافق على طلب الرئاسة إرسال قوات إلى أذربيجان

          وافق أغلبية أعضاء الجمعية العامة للبرلمان التركي الثلاثاء، على مذكرة رئاسة الجمهورية بشأن إرسال قوات إلى أذربيجان. [TRT عربي]

          وأدلى ممثلو الأحزاب بتعليقاتهم على المذكرة قبل التصويت، إذ حظت المذكرة بتأييد أحزاب "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" و"إيي" و"الشعب الجمهوري". في حين اعترض حزب الشعوب الديمقراطي على المذكرة، بحجة أنه "يعارض أي حراك عسكري ويؤيد لغة الحوار بين الشعوب والدول". [الأناضول]

          والاثنين، قدمت الرئاسة التركية مذكرة إلى البرلمان للموافقة على إرسال جنود إلى أذربيجان، في إطار ضمان وقف إطلاق النار الموقَّع مع أرمينيا. [الأناضول]

          وزير فلسطيني يعلن إعادة العلاقات مع إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل 19 مايو/أيار

            أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ الثلاثاء في تطور مفاجىء، إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل إلى ما كان عليه قبل 19 مايو/أيار الماضي، في إشارة إلى التزام الاتفاقيات والمعاهدات الموقَّعة بين الطرفين. [TRT عربي]

            وقال الشيخ: "على ضوء الاتصالات الدولية التي أجراها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل الاتفاقيات الموقَّعة معها، واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل ذلك، فإن مسار العلاقة مع إسرائيل سيعود كما كان عليه الحال قبل 19 مايو/أيار 2020". [الأناضول]

            وكانت السلطة الفلسطينية وقفت التنسيق مع إسرائيل منذ أن أعلن عباس في 19 مايو/أيار الماضي، أن السلطة "في حِل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل". [TRT عربي]

            مصدر:TRT عربي - وكالات
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