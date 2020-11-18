سياسة
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مقتل 3 عسكريين من النظام السوري بغارات إسرائيلية
قُتل ثلاثة عسكريين تابعين للنظام السوري وأصيب آخر، ووقعت بعض الخسائر المادية في هجوم إسرائيلي على سوريا من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية.
مقتل 3 عسكريين من النظام السوري بغارات إسرائيلية
صورة أرشيفية لقصف إسرائيلي سابق على سوريا / Reuters
18 نوفمبر 2020

نقلت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن ثلاثة عسكريين قتلوا وأصيب آخر في هجوم إسرائيلي على سوريا.

وقالت سانا على حسابها على تويتر إن الهجوم الجوي بدأ نحو الساعة 03.11 فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي، من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية، وتصدت له وسائط الدفاعات الجوية وأسقطت عدداً من الصواريخ.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وجرح جندي ووقوع بعض الخسائر المادية.

بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه شنّ فجراً غارات جوية على أهداف عسكرية سورية وإيرانية في سوريا، ردّاً على عبوات ناسفة زرعتها قرب شريط الفصل في الجولان السوري المحتلّ "خليّة سورية بتوجيه إيراني".

وقال جيش الاحتلال في تغريدة على تويتر إن "ما فعلته إيران وسوريا هو أنهما زرعتا عبوات ناسفة بدائية الصنع قرب الخط ألفا لاستهداف الجنود الإسرائيليين. ما فعلناه نحن هو أننا ضربنا لتوّنا أهدافاً لفيلق القدس وللجيش السوري في سوريا".

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على تويتر: "إسرائيل تشن غارات جوية تستهدف مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري في سوريا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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