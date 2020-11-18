قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن أرمينيا ستُحاسب في المحاكم الدولية على الدمار الذي تسببت به في الأراضي التي كانت تحتلها على مدار 30 عاماً.

وأوضح علييف الثلاثاء، في كلمة خلال مراسم وضع حجر الأساس للطريق الجديد بين مدينتَي فضولي وشوشة، أنه يحمل أهمية بالغة ويعتبر أول مشروع في الأراضي المحررة من الاحتلال.

ولفت إلى أن تحرير مدينة شوشة أظهر قوة بلاده وشجاعة الجيش الأذربيجاني وبسالته وقدراته، مبيناً أن "مدينة فضولي المدمرة خير شاهد على الفاشية الأرمينية، وعلى العالم أن يرى ذلك، وألا يبقى صامتاً كما كان على مدار 30 عاماً".

وأكد علييف أنه سيجري إحصاء الأضرار التي سببتها أرمينيا على مدار أعوام، وسيُعوَّض المتضررون من قبل الدولة، مشيراً إلى أنهم انتقلوا الآن إلى الحل السياسي للمشكلة، مشدداً على أن أذربيجان ستحصل على ما تريده في هذه المرحلة.

وأضاف: "انظروا كيف يحرقون المنازل والأبنية والمدارس ويقطعون الأشجار ويدمرون خطوط الطاقة الكهربائية، لا ضمير ولا أخلاق لديهم".

وأردف بأن "على العالم بأسره أن يعرف ماذا تعني الهمجية الأرمينية، أرادوا أن يمحوا ميراثنا الثقافي والديني عبر إحراق وسرقة لكل شيء، ولكنهم لم ينجحوا لأننا عدنا".

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في قره باغ، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

كما ينص الاتفاق على استعادة أذربيجان السيطرة على 3 محافظات تحتلها أرمينيا، خلال فترة زمنية محددة، وهي كلبجار قبل 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وأغدام قبل 20 من الشهر نفسه، ولاتشين قبل 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.