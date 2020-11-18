سياسة
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القضاء السويدي يلغي قرار حظر الحجاب بالمدارس
قالت محكمة مالمو الإدارية إن حظر الحجاب يتعارض مع أحكام الدستور وحرية الدين في السويد، لذلك ألغى القضاء السويدي قرار حظر الحجاب في المدارس.
القضاء السويدي يلغي قرار حظر الحجاب بالمدارس
محكمة إدارية سويدية تلغي قرار حظر ارتداء الحجاب المفروض في المدارس من قبل بلدية سكوروب في ولاية اسكونه  / AA
18 نوفمبر 2020

ألغت محكمة إدارية سويدية قرار حظر ارتداء الحجاب المفروض في المدارس من قبل بلدية سكوروب في ولاية اسكونه جنوبي السويد.

وأفادت محكمة مالمو الإدارية في بيان الثلاثاء، بإلغاء قرار المجلس البلدي في سكوروب بحظر ارتداء الحجاب في المدارس، مؤكدة أن الحظر يتعارض مع أحكام الدستور وحرية الدين في السويد.

والاثنين طالبت أمانة المظالم لشؤون التمييز في السويد (DO) في بيان، برفع الحظر لأنه لا يتوافق مع الدستور.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، فرض مجلس بلدية سكوروب حظراً على ارتداء الحجاب في المدارس للطالبات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن 13 عاماً.

وتعليقاً على الحظر، قال ماتياس ليدهولم مدير مدرسة براستاموسا في سكوروب في تصريحات، إنه لا يعترف بالحظر ولن يطبقه في مدرسته.

وفي شباط/فبراير الماضي، تلقى ليدهولم تهديدات بالقتل وتعليقات كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي إثر رفضه تطبيق قرار البلدية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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