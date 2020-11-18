سياسة
3 دقيقة قراءة
بوتين: تراجع أرمينيا عن اتفاق قره باغ انتحار وأذربيجان حرة بتحالفاتها
فيما يخص الوجود العسكري التركي في إقليم قره باغ، قال بوتين: "تركيا تدعم باكو دائماً، وأذربيجان دولة مستقلة وذات سيادة ولها الحق في اختيار حلفائها".
بوتين: تراجع أرمينيا عن اتفاق قره باغ انتحار وأذربيجان حرة بتحالفاتها
بوتين قال إن اتفاق إقليم قره باغ ساهم في حقن الدماء / AP
18 نوفمبر 2020

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تراجع أرمينيا عن اتفاق قره باغ بخاصة في حال تغيير السلطة هناك سيكون بمثابة انتحار بالنسبة إليها.

وأوضح بوتين في تصريح للتلفزيون الروسي الرسمي الثلاثاء، أن الاتفاق المبرم بين أرمينيا وأذربيجان بخصوص إقليم قره باغ ساهم في حقن الدماء.

وأضاف: "لم يجرِ الاتفاق على الوضع القانوني لإقليم قره باغ، الأجيال القادمة ستحدد وضع الإقليم".

وحول حيثيات الاتفاق الأخير قال بوتين: "أقنعت الرئيس الأذربيجاني بوقف الصراع وكان شرطه الوحيد عودة اللاجئين إلى مناطقهم بما في ذلك مدينة شوشة".

وأشار إلى أن "أرمينيا لم تقبل ذلك في بادئ الأمر ورأت أن هذا الشرط يهدد مصالحها وأنها ستواصل الصراع"، وذلك قبل تراجعها وتوقيعها الاتفاق.

وفيما يخص الوجود العسكري التركي في إقليم قره باغ، قال بوتين: "تركيا تدعم باكو دائماً، وأذربيجان دولة مستقلة وذات سيادة ولها الحق في اختيار حلفائها".

واستطرد قائلاً: "يمكن تقييم الوجود التركي في إقليم قره باغ من عدة جوانب، لكن من الصعب اتهام أنقرة بأنها تخالف القانون الدولي".

وذكر أن بلاده اتفقت مع تركيا بخصوص تأسيس مركز لمراقبة سير الاتفاقية، وأن أذربيجان هي من ستحدد مكان تأسيس هذا المركز.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توصُّل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

فيما اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاتفاق بمثابة نصر لبلاده، مؤكداً أن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على قبول الاتفاق مُكرهاً.

كما نص الاتفاق على استعادة أذربيجان السيطرة على كل من محافظة أغدام قبل 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ولاتشين قبل 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

والأحد أعلن حكمت حاجييف نائب الرئيس الأذربيجاني منح أرمينيا مهلة إضافية حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري من أجل إخلاء مدينة كلبجار المحتلة بسبب ظروف الطقس في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us