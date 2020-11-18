سياسة
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جدل بشأن التسلّح النووي.. إيران للسعودية: تحلّوا بالشجاعة بدل اتهام الآخرين
المندوب الدائم لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا يقول إن على السعودية "عدم إلقاء ممارساتها الخاطئة على عاتق الآخرين"، وذلك رداً على تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية حول النووي الإيراني.
جدل بشأن التسلّح النووي.. إيران للسعودية: تحلّوا بالشجاعة بدل اتهام الآخرين
المندوب الدائم لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي / AP
18 نوفمبر 2020

انتقدت إيران مساء الثلاثاء، محاولات سعودية لـ"إلقاء ممارساتها الخاطئة" على عاتق طهران، وذلك رداً على تصريحات أدلى بها وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير.

وقال المندوب الدائم لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي إن على السعودية "عدم إلقاء ممارساتها الخاطئة على عاتق الآخرين"، بعد تصريحات للجبير بشأن احتفاظ بلاده بحق تسليح نفسها نووياً إذا لم يكن بالإمكان منع إيران من صنع تلك الأسلحة.

وكتب غريب آبادي في تغريدة له على تويتر أن "اتهام الآخرين وإثارة الخوف منهم أسلوبان كلاسيكيان يستخدمهما المخادعون دوماً”، حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.

وأضاف مخاطباً المسؤولين السعوديين: "إن كنتم تسعون وراء برنامج للسلاح النووي أو ذريعة لتبرير عدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو نظام ضماناتكم البالي، فتحلّوا على الأقل بالشجاعة اللازمة وأقروا بذلك وادفعوا ثمنه أيضاً".

وكان الجبير قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إن بلاده تحتفظ بحق تسليح نفسها بأسلحة نووية إذا لم يكن بالإمكان منع طهران من صنع تلك الأسلحة، مضيفاً: "إنه خيار بالتأكيد، إذا أصبحت إيران قوة نووية فإن مزيداً من الدول ستحذو حذوها".

ومنذ سنوات، يثير موضوع التسلح النووي خلافات بين البلدين، إذ تقول السعودية إن محطات طهران النووية تهدد المنطقة، بينما ترد إيران بأن برامجها معلنة وتتهم الرياض بالعمل على تطوير برنامج نووي غير شفاف يستدعي المراقبة الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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