أصدرت وزارة الداخلية التركية الثلاثاء، تعميماً جديداً بخصوص سلسلة تدابير متعلقة بفيروس كورونا المستجد، التي جاءت في ضوء قرارات صادرة عن مجلس الوزراء.

وأرسلت الوزارة التعميم الجديد إلى كل الولايات، ويتضمن تدابير جديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثامنة مساء الجمعة المقبل 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

جاء ذلك التعميم ترجمة لسلسلة الإجراءات والتدابير الجديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، التي كشف عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق الثلاثاء.

ووفق التعميم فإن المسنين من عمر 65 عاماً فأكثر، يمكنهم التجول بين العاشرة صباحاً والواحدة ظهراً، أما من هم أقل من 20 عاماً فسيكون تجولهم بين الواحدة ظهراً والرابعة عصراً.

كما أشار التعميم إلى أن مراكز التسوق ومحلات البقالة والحلاقة والتجميل ستقدم خدماتها بين العاشرة صباحاً والثامنة مساءً.

فيما ستقدم المطاعم وشركات المأكولات عبر المنصات الإلكترونية خدماتها اعتباراً من الثامنة مساءً عبر خدمة التوصيل إلى المنازل فقط، للعملاء الذين يتواصلون معها عبر الهاتف أو الإنترنت.

وحتى صدور قرار جديد، سيُفرض حظر تجول جزئي في عطلات نهاية الأسبوع، من الثامنة مساءً حتى العاشرة صباحاً، على أن يعفى من ذلك العاملون بسلاسل الإنتاج والتصنيع والتوريد.

كما سيعفى من تلك القيود الموظفون في المسابقات الرياضية التي ستعلب من دون جمهور وموظفو النقل العام الذين يعملون بين المدن على أن يقدموا الوثائق اللازمة.

وخلال الفترات التي يطبق فيها حظر التجول في عطلات نهاية الأسبوع، سيكون من الضروري ألا يسافر المواطنون داخل المدينة أو بين المدن بمركباتهم الخاصة، وذلك بخلاف حالات استثنائية، وفق التعميم.

أماكن تناول الطعام والشراب مثل المطاعم والمقاهي ستكون مفتوحة بين الساعتين العاشرة صباحاً والثامنة مساءً، على أن تقدم فقط خدمة الوجبات السريعة أو الطلبات الخارجية.

وأشار تعميم الوزارة إلى أن دور السينما ستظل مغلقة حتى 31 ديسمبر/كانون المقبل، أما أنشطة المقاهي وقاعات الإنترنت وصالات الألعاب الإلكترونية والبلياردو والنوادي فسيجري وقفها حتى اتخاذ قرار جديد بشأنها.

وأكد أردوغان في خطاب وجهه إلى الشعب التركي الثلاثاء، عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أن التعليم في كل المدارس الحكومية والخاصة سيستمر عن بُعد حتى نهاية العام الجاري.

وأشار إلى استمرار قرار منع التدخين في الشوارع الرئيسية والساحات العامة، وأن مديريات الصحة العامة في الولايات مخولة بتوسيع نطاقه.

وقال إن العالم لم يتمكن حتى الآن من إيجاد حل لمشكلة تفشي وباء كورونا الذي أودى بحياة قرابة مليون و350 ألف شخص حول العالم.

وأردف: "توجد تطورات تبعث الأمل فيما يخص إيجاد لقاح ضد الفيروس، لكن الوباء لا يزال يواصل انتشاره بشكل كبير، وارتفاع الوفيات والإصابات دفع دولاً كثيرة لتشديد التدابير الوقائية".

واعتبر أن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في بعض المدن التركية وبمقدمتها إسطنبول يشير إلى وجوب إيلاء مزيد من الحرص للوقاية من الفيروس.

وجدد الرئيس التركي تأكيده ضرورة التزام التدابير الرئيسية المتمثلة بالنظافة وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأوضح أن تركيا تكافح الفيروس مع الحفاظ على سير الاقتصاد، مشيراً إلى المساعدات الاجتماعية والنقدية التي قدمتها حكومته للمواطنين خلال فترة الوباء.