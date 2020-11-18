أظهرت مشاهد مصورة مضايقة خفر السواحل اليوناني قارباً يحمل طالبي لجوء، قبل أن يتركهم لمصيرهم في عرض البحر.

ووثقت طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة التركية لقطات في أثناء إجبار خفر السواحل طالبي اللجوء على العودة نحو المياه الإقليمية التركية في مياه بحر إيجة.

وتدفع سفينتان تابعتان لخفر السواحل اليوناني قارباً يحمل نحو 25 طالب لجوء بينهم أطفال نحو المياه الإقليمية التركية بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

كما توضح المشاهد اقتراب السفينتين من القارب، وتنفيذ مناورات حوله في محاولة لإغراقه، ثم الابتعاد من المكان تاركتين اللاجئين لمصيرهم في عرض البحر.

وإثر ذلك تقترب سفينة تابعة لخفر السواحل التركي من القارب وتنقذ طالبي اللجوء، حسب الفيديو.