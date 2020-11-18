أعلن الجيش الليبي الأربعاء استمرار مرتزقة (فاغنر) الروسية والجنجويد في حفر الخنادق بمدينة سرت شمالي البلاد.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأناضول أدلى به عبد الهادي دراه المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت-الجفرة التابعة للجيش الليبي.

وقال دراه: "قوات الجيش الليبي لا تزال متمركزة في مواقعها وتراقب من كثب كل تحركات المرتزقة المسلحة داخل مدينة سرت".

وأوضح: "مرتزقة فاغنر الروسية والجنجويد السودانية لا تزال مستمرة في حفر الخنادق في سرت (شمال) ومتمركزة في الجفرة وهون (وسط)".

وأضاف دراه: "اتفاق اللجنة العسكرية 5 5 لم يطبق بالصورة الصحيحة، بخاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة الأجانب من مدينة سرت".

واختتم قائلاً: "ملتزمون وقف إطلاق النار وأي اتفاق، شريطة تطبيقه بالصورة الصحيحة".

والثلاثاء أعلن الجيش الليبي أن فتح الطريق الرابط بين مدينتَي سرت ومصراتة مرهون بسحب المرتزقة ونزع الألغام، وأن التحركات العسكرية في سرت والجفرة لا توحي بإخلاء المنطقة من المرتزقة والمليشيات المسلحة.

وقبل أسبوع، أعلنت البعثة الأممية انطلاق الجولة السادسة من مباحثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 5 في مدينة سرت للمرة الأولى، بعد انعقاد 4 جولات في جنيف وواحدة في مدينة غدامس (450 كلم جنوب غرب طرابلس).

واللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 5 تضم 5 أعضاء من الحكومة الشرعية و5 من طرف مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا جارة تونس صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية تنازع مليشيا حفتر الحكومة المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.