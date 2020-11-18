أعلن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، الأربعاء، أنه تقدم بطلب رسمي إلى الحكومة الإسرائيلية لفتح سفارة في إسرائيل.

وأشار بالمقابل، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقدس الغربية، إلى أن حكومة مملكة البحرين وافقت على الطلب الإسرائيلي لفتح سفارة في المنامة.

كما أعلن وزير الخارجية البحريني أنه وجّه الدعوة إلى نظيره الإسرائيلي، لزيارة المنامة الشهر المقبل للمشاركة في مؤتمر يعقد هناك.

وذكر وزير الخارجية البحريني أن نظيره الإسرائيلي وافق على تلبية الدعوة.

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه يأمل زيارة البحرين قريباً.

ووصل الزياني إلى إسرائيل، الأربعاء، في أول زيارة منذ التوقيع على إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين الشهر الماضي.

ورافق الوزير البحريني وفد أمريكي برئاسة مبعوث واشنطن لمفاوضات السلام في الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش.