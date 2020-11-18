وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، دعوة إلى المستثمرين للاستثمار في جميع المجالات والقطاعات ببلاده.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لاتحاد الغرف والبورصات التركية بالعاصمة أنقرة: "لم نهمل الاستثمار والاقتصاد حتى في غمرة تركيزنا على النضال الرامي إلى الحفاظ على استقلالنا ومستقبلنا بمواجهة الهجمات التي نتعرّض إليها".

وأضاف: "علينا التركيز أكثر على الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير في المرحلة الجديدة التي بدأناها". وشدد على وجوب عدم ترك المستثمرين يُسحقون تحت وطأة الفائدة المرتفعة.

وأردف قائلاً: "سنواصل طريقنا وفق مفهوم يُركِّز على النمو والتوظيف مع الحفاظ على الانضباط المالي"، مشيراً إلى أن تركيا أنهت مرحلة التحضير وتدخل في فترة الازدهار، مشدداً على أهمية مكافحة التضخم وتخفيض نسبته إلى ما دون 10%.

وتابع: "عبر الإصلاحات التي قمنا بها رفعنا بلادنا 27 مرتبة، لتبلغ المركز 33 من أصل 190 دولة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال".

ولفت إلى أن المعطيات الأولية لشهر سبتمبر/أيلول الماضي، تؤكد أن تركيا ستنهي أداء الربع الثالث من العام بنمو قوي، مضيفاً: "سنتجاوز كل هذه الصعوبات العام المقبل إن شاء الله وستصبح مجرد ذكرى".