سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يدعو المستثمرين في جميع المجالات للقدوم إلى تركيا
ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، كلمة خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لاتحاد الغرف والبورصات التركية بالعاصمة أنقرة، وجّه فيها دعوة إلى المستثمرين للاستثمار في جميع المجالات والقطاعات ببلاده.
أردوغان يدعو المستثمرين في جميع المجالات للقدوم إلى تركيا
الرئيس التركي يدعو المستثمرين للاستثمار في جميع المجالات والقطاعات ببلاده / AA
18 نوفمبر 2020

وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، دعوة إلى المستثمرين للاستثمار في جميع المجالات والقطاعات ببلاده.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لاتحاد الغرف والبورصات التركية بالعاصمة أنقرة: "لم نهمل الاستثمار والاقتصاد حتى في غمرة تركيزنا على النضال الرامي إلى الحفاظ على استقلالنا ومستقبلنا بمواجهة الهجمات التي نتعرّض إليها".

وأضاف: "علينا التركيز أكثر على الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير في المرحلة الجديدة التي بدأناها". وشدد على وجوب عدم ترك المستثمرين يُسحقون تحت وطأة الفائدة المرتفعة.

وأردف قائلاً: "سنواصل طريقنا وفق مفهوم يُركِّز على النمو والتوظيف مع الحفاظ على الانضباط المالي"، مشيراً إلى أن تركيا أنهت مرحلة التحضير وتدخل في فترة الازدهار، مشدداً على أهمية مكافحة التضخم وتخفيض نسبته إلى ما دون 10%.

وتابع: "عبر الإصلاحات التي قمنا بها رفعنا بلادنا 27 مرتبة، لتبلغ المركز 33 من أصل 190 دولة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال".

ولفت إلى أن المعطيات الأولية لشهر سبتمبر/أيلول الماضي، تؤكد أن تركيا ستنهي أداء الربع الثالث من العام بنمو قوي، مضيفاً: "سنتجاوز كل هذه الصعوبات العام المقبل إن شاء الله وستصبح مجرد ذكرى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us