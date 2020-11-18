سياسة
2 دقيقة قراءة
لدوره في مؤسسة "مستازافان".. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على المرشد الإيراني
أعلنت الحكومة الأمريكية فرض عقوبات جديدة تستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي لدوره في مؤسسة "مستازافان" الإيرانية، إضافة إلى عشرات الكيانات والشخصيات الإيرانية على رأسهم وزير الاستخبارات والأمن محمود علوي.
لدوره في مؤسسة "مستازافان".. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على المرشد الإيراني
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية، اتخذ إجراءات ضد مؤسسة كبرى (شبكة) يرعاها المرشد الإيرني وتضم نحو 160 شركة على صلة بقطاعات الطاقة والمالية والبناء والتعدين في إيران / Reuters
18 نوفمبر 2020

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات جديدة تستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي، إضافة إلى عشرات الكيانات والشخصيات الإيرانية على رأسهم وزير الاستخبارات والأمن محمود علوي.

جاء ذلك في بيان للوزارة، نشر على موقعها الإلكتروني، إذ أُعلن عن فرض العقوبات ضد خامنئي، على خلفية دوره في مؤسسة "مستازافان" الإيرانية.

وذكر البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية، اتخذ إجراءات ضد مؤسسة كبرى (شبكة) يرعاها المرشد الإيرني وتضم نحو 160 شركة على صلة بقطاعات الطاقة والمالية والبناء والتعدين في إيران.

وأوضح أن الشبكة المذكورة "تُدعى (مؤسسة مستازافان) ويجري تعريفها ظاهرياً على أنها مؤسسة خيرية إلا أنها تُستخدم من قبل المرشد الإيراني لتعزيز منصبه وتقديم المكافآت لحلفائه السياسيين، إضافة إلى التضييق على أعداء النظام".

كما شملت العقوبات، كلاً من أمير منصور بورغي، وجواد غاناعات، وخوسرو مختاري، ومحمد علي يزدن.

وبررت واشنطن فرض العقوبات عليهم بأنهم "أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة أو مسؤولون تنفيذيون بارزون فيها"، حسب البيان.

ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوشين قوله إن "المرشد الإيراني يستخدم مستازافان لمكافأة حلفائه بحجة الأعمال الخيرية".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف كبار المسؤولين ومصادر الدخل التي تساعد النظام (الإيراني) على الاستمرار في قمع شعبه".

وفي السياق، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات ضد وزير الاستخبارات والأمن الإيراني محمود علوي، لدوره "في الانتهاكات الحقوقية التي مارسها النظام الإيراني ضد المواطنين في مناسبات مختلفة، بما في ذلك خلال احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us