أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إجراء تغيير في عدد من نقاط المراقبة الواقعة على طول خط التماس قي إقليم "قره باغ" الأذربيجاني.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، في تصريح صحفي، إن قيادة قوات حفظ السلام الروسية أعادت تمركز نقاط المراقبة التابعة لها، وتغيير عددها في إقليم قره باغ، نظراً لمتطلبات الوضع الميداني.

وأوضح أن هناك 23 نقطة مراقبة حالياً تنفذ متابعة الوضع في نطاق إجراء عملية حفظ السلام، منها 11 في منطقة المسؤولية "الشمالية"، و12 بـ"الجنوبية".

وذكر أنه جرى تنفيذ مهام المراقبة على مدار 24 ساعة في النقاط المذكورة.

والثلاثاء، أعلن كوناشينكوف، نشر قوات حفظ السلام التابعة لبلاده 25 نقطة مراقبة في إقليم قره باغ"، منها 9 في كل من منطقتي المسؤولية "الشمالية" و"الجنوبية"، إضافة إلى 7 مؤقتة في "ممر لاتشين" الرابط بين أرمينيا والإقليم.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في إقليم "قره باغ"، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

فيما اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاتفاق بمثابة نصر لبلاده، مؤكداً أن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على قبول الاتفاق مُكرهاً.

كما نص الاتفاق على استعادة أذربيجان السيطرة على كلّ من محافظة أغدام حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ولاتشين حتى 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

والأحد، أعلن نائب الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، منح أرمينيا مهلة إضافية، حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، من أجل إخلاء مدينة كلبجار المحتلة، بسبب ظروف الطقس في المنطقة.