سياسة
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"المؤشر العربي" يُظهر تفضيل معظم العرب السياسة الخارجية التركية
أظهر تقرير "المؤشر العربي 2019/2020" الصادر عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، أن السياسة الخارجية التركية هي الأكثر تفضيلاً لدى الرأي العام العربي.
"المؤشر العربي" يُظهر تفضيل معظم العرب السياسة الخارجية التركية
استطلاع للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات يظهر أن السياسة الخارجية التركية هي الأكثر تفضيلاً لدى الرأي العام العربي / Getty Images
18 نوفمبر 2020

أظهر استطلاع للرأي أجراه "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" أن السياسة الخارجية التركية هي الأكثر تفضيلاً لدى الرأي العام العربي.

جاء ذلك في تقرير "المؤشر العربي 2019/2020"، الذي أعده المركز في 13 دولة عربية، بمشاركة نحو 30 ألف شخص من الجزائر ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وموريتانيا والمغرب وفلسطين وقطر والسعودية والسودان وتونس.

وتناول التقرير الذي نشرت فيه نتائج الاستطلاع، نظرة الجمهور العربي إلى السياسات داخل بلادهم، وآراءهم حول سياسات القوى الإقليمية. وأوضح الاستطلاع أن الرأي العام العربي ليس لديه ثقة في سياسات القوى الإقليمية والدولية تجاه المنطقة العربية.

وأشار إلى أن السياسات الخارجية التركية هي الأكثر تفضيلاً بالنسبة إلى الرأي العام العربي، فيما كان تقييمهم نحو السياسات الإيرانية والأمريكية والروسية والفرنسية هو الأكثر سلبية.

وعندما سئل المشاركون عن مدى تهديد سياسات بعض القوى لأمن المنطقة واستقرارها، تبيّن أن الغالبية تشير إلى إسرائيل والولايات المتحدة وإيران. ووفق الاستطلاع، فقد رأى 89% من الرأي العام العربي أن إسرائيل أكبر تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، فيما اعتبر 81% أنها الولايات المتحدة، و67% إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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