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أردوغان يدعو المستثمرين في جميع المجالات للقدوم إلى تركيا، وروسيا تعلن إجراء تغيير في عدد من نقاط المراقبة بإقليم قره باغ.

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أردوغان يدعو المستثمرين في جميع المجالات للقدوم إلى تركيا

وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، دعوة إلى المستثمرين للاستثمار في جميع المجالات والقطاعات ببلاده. [TRT عربيي]

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لاتحاد الغرف والبورصات التركية بالعاصمة أنقرة: "لم نهمل الاستثمار والاقتصاد حتى في غمرة تركيزنا على النضال الرامي إلى الحفاظ على استقلالنا ومستقبلنا بمواجهة الهجمات التي نتعرّض لها". [الأناضول]

وأضاف: "علينا التركيز أكثر على الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير في المرحلة الجديدة التي بدأناها". وشدد على وجوب عدم ترك المستثمرين يُسحقون تحت وطأة الفائدة المرتفعة. [TRT عربيي]

روسيا تعلن إجراء تغيير في عدد من نقاط المراقبة بإقليم قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، إجراء تغيير في عدد من نقاط المراقبة الواقعة على طول خط التماس بإقليم قره باغ الأذربيجاني. [الأناضول]

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في تصريح صحفي، إن قيادة قوات حفظ السلام الروسية أعادت تمركز نقاط المراقبة التابعة لها، وتغيير عددها في إقليم قره باغ، نظراً إلى متطلبات الوضع الميداني. [TRT عربي]

وأوضح أن 23 نقطة مراقبة حالياً تنفذ متابعة الوضع في نطاق إجراء عملية حفظ السلام، منها 11 في منطقة المسؤولية "الشمالية" و12 بـ"الجنوبية". [الأناضول]