سياسة
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واشنطن بوست تنتقد تجاهل قادة قمة العشرين "مجازر" النظام السعودي
صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقول إنه ينبغي على قادة دول مجموعة العشرين ولا سيما الديمقراطية منها، ألا يسمحوا للسعودية في جو يتواصل فيه الاستبداد برئاسة مجموعة العشرين أو استضافة القمة.
واشنطن بوست تنتقد تجاهل قادة قمة العشرين "مجازر" النظام السعودي
واشنطن بوست: النظام السعودي أنفق ملايين الدولارات لتحسين صورته التي تضررت بفعل المجازر  / Reuters
19 نوفمبر 2020

انتقدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تجاهل دول مجموعة العشرين "التعذيب والمجازر التي يرتكبها النظام السعودي"، في إشارة إلى مشاركتها في القمة المزمع عقدها في الرياض عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس".

وأفادت الصحيفة في مقال افتتاحي الأربعاء، بأن النظام السعودي أنفق ملايين الدولارات لتحسين صورته التي تضررت بفعل المجازر في اليمن وقمعه العنيف للمعارضة خلال العامين الماضيين.

ووصفت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه "الزعيم الفعلي للمملكة"، مشيرة إلى أن ذروة جهود بن سلمان لاستعادة الصورة ستكون قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في الرياض نهاية الأسبوع الجاري.

وأشارت إلى إسكات النظام السعودي للعديد من المعارضين بشتى الوسائل، وفي مقدمتهم الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول قبل أكثر من عامين.

وأضافت: "ينبغي على قادة دول مجموعة العشرين ولا سيما الديمقراطية منها، ألا يسمحوا للسعودية في جو يتواصل فيه الاستبداد برئاسة مجموعة العشرين أو استضافة القمة".

وأوضحت أن التزام قادة مجموعة العشرين الصمت حيال النشطاء المعتقلين، فضلاً عن مشاركتهم في قمة الرياض، سيكون عاراً كبيراً عليهم.

كما أكدت الصحيفة ضرورة مطالبة قادة العشرين النظام السعودي بالإفراج عن الناشطة لجين الهذلول التي اختطفت في الإمارات وسُلمت للسعودية.

وأصبحت لجين الهذلول (31 عاماً) رمزاً للنضال من أجل حقوق النساء السعوديات في قيادة السيارة وإنهاء وصاية الرجل على المرأة.

ووُقِّفت الهذلول مع نحو 10 ناشطات في مايو/أيار 2018 قبل أسابيع قليلة من منح المرأة حق قيادة السيارات في السعودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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