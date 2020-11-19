سياسة
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تركيا تتفق مع "فايزر" لشراء مليون لقاح ضد كورونا
صرح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اعتزام وزارته شراء مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد من شركة "فايزر" الأمريكية خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل. موضحاً أن هذه الجرعة ستكون "بمثابة دفعة أولية".
تركيا تتفق مع "فايزر" لشراء مليون لقاح ضد كورونا
اتفقت تركيا مع شركة "فايزر" الأمريكية على شراء مليون لقاح ضد كورونا / AP
19 نوفمبر 2020

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اعتزlم بلاده الحصول على مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كدفعة أولى من شركة "فايزر" الأمريكية، خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مساء الأربعاء، إذ كان يجيب على أسئلة النواب أثناء مناقشة ميزانية وزارة الصحة للعام 2021.

وأوضح الوزير في تصريحاته أن "المليون جرعة هذه ستكون بمثابة دفعة أولية، وسيجري الحصول عليها منتصف ديسمبر/كانون الأول ، على أن تزيد الكمية بشكل تدريجي خلال الشهر التالي، يناير/كانون الثاني، لتصل إلى 25 مليون جرعة".

وأعلن عن إمكانية شراء 10 ملايين جرعة لقاح من الصين، في شهر ديسمبر/كانون الأول أيضاً، مشيراً إلى أن اللقاح المحلي سيصبح جاهزاً خلال شهر أبريل/نيسان القادم.

ولفت إلى أنه ومع بداية تغير الجو وظهور الأنفلونزا الموسمية، قُدِّم اللقاح المضاد لـ600 ألف شخص.

كما أشار قوجة إلى عزم وزارته توظيف 12 ألف موظف بعقود خلال الأشهر القادمة، بالتزامن مع الاحتياجات التي يسجلها القطاع الصحي، في ظل استمرار فيروس كورونا.

وكانت شركة “فايزر” الأمريكية لتصنيع الأدوية أعلنت الأسبوع الماضي، التوصل إلى لقاح للفيروس بالتعاون مع شركة “بيونتيك الألمانية” بنسبة فعالة تصل إلى 90%.

وأشرف العالم التركي أوغور شاهين وزوجته أوزلم، وهما المؤسسان مع عالم الأورام النمساوي كريستوف هوبر لشركة “بيونتيك” عام 2008، على اللقاح في شركة “فايزر”.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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