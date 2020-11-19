سياسة
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حزب العمال البريطاني يقف زعيمه السابق كوربين بعد تقرير عن "معاداة السامية"
وقف حزب العمال البريطاني المعارض زعيمه السابق جيريمي كوربين يوم الخميس، بعد أن هوَّن من شأن تقرير يتناول بالتفصيل أوجه قصور خطيرة في تعامل الحزب مع شكاوى مستمرة من "معاداة السامية" خلال فترة قيادته للحزب بين عامَي 2015 و2019.
حزب العمال البريطاني يقف زعيمه السابق كوربين بعد تقرير عن "معاداة السامية"
وقف حزب العمال البريطاني المعارض زعيمه السابق جيريمي كوربين / Getty Images
19 نوفمبر 2020

وقف حزب العمال البريطاني المعارض زعيمه السابق جيريمي كوربين يوم الخميس، بعد أن هوَّن من شأن تقرير يتناول بالتفصيل أوجه قصور خطيرة في تعامل الحزب مع شكاوى مستمرة من "معاداة السامية" خلال فترة قيادته للحزب بين عامَي 2015 و2019.

وقالت لجنة المساواة وحقوق الإنسان في بريطانيا إنها وجدت أدلة على التقاعس عن توفير تدريب كافٍ لمن يحققون في مزاعم معاداة السامية وعلى تدخل سياسي في معالجة الشكاوى.

وأعلن كير ستارمر، خلَف كوربين، أنه يقبل تلك النتائج برمتها.

وقال: "إنه يوم عار لحزب العمال. لقد خذلنا اليهود... وأنا في شدة الأسف على كل ما تسبب من ألم وحزن... لن نتقاعس مرة أخرى عن التصدي لمعاداة السامية ولن نفقد ثقتكم مرة أخرى".

لكن حزب المحافظين الحاكم سارع إلى انتقاد ستارمر، مشيراً إلى أنه عندما كان مسؤولاً في حزب العمال عن شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي تحت قيادة كوربين، فإنه كان يعمل بشكل وثيق معه ودعمه ليصبح رئيساً للوزراء.

ورد كوربين (71 عاماً) على تقرير اللجنة بقوله إن حجم مشكلة تعامل حزب العمال مع شكاوى معاداة السامية جرى تضخيمه من قبل وسائل الإعلام ومعارضيه السياسيين. وقال إن محاولاته للتعامل مع القضية عرقلتها "البيروقراطية الحزبية".

ووقفه الحزب بسبب التصريحات، وهو ما ندد به كوربين بوصفه تدخلاً سياسياً قال إنه سيتصدى له بقوة.

كان كوربين قد استقال بعدما تلقى حزب العمال هزيمة كبيرة أمام المحافظين في الانتخابات العامة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتولى ستارمر قيادة الحزب هذا العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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