سياسة
3 دقيقة قراءة
الإمارات تقيّد منح التأشيرة للتونسيين
كانت الإمارات قررت في 22 ديسمبر/كانون الأول 2017، منع التونسيات من السفر والدخول إلى الأراضي الإماراتية بشكل مؤقت، ما أثار موجة غضب واستياء في صفوف التونسيين.
الإمارات تقيّد منح التأشيرة للتونسيين
 التأشيرة باتت تُمنح فقط للمتزوجين وأبنائهم وللبالغين من العمر 60 عاماً فأكثر  / Reuters
19 نوفمبر 2020

قيّدت الإمارات العربية المتحدة منح التأشيرة للتونسيين من دون أسباب، في قرار يبدو مشابهاً لإجراء اتخذته أبو ظبي قبل نحو ثلاث سنوات.

وأكد رئيس لجنة النقل الجوي في الجامعة التونسية عبد العزيز بن عيسى الثلاثاء الماضي، أن "الإمارات قررت اليوم تقييد منح التأشيرة للتونسيين"، موضحاً أن التأشيرة باتت تُمنح فقط للمتزوجين وأبنائهم وللبالغين من العمر 60 عاماً فأكثر إضافة إلى من يمتلكون إقامة في إحدى دول الخليج.

وقال في تصريح لإذاعة موزاييك، إن القرار الإماراتي الجديد يأتي في الوقت الذي تشهد طلبات السفر إلى الخليج والإمارات خصوصاً ارتفاعاً في هذه الفترة من السنة.

وأضاف بن عيسى أن جامعة وكالات الأسفار تفضل دائماً وجود تسهيلات للسفر، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة ستؤثر على القطاع. وعبَّر عن أمله في أن تكون هذه الإجراءات المعلن عنها من طرف شركة طيران الإمارات ظرفية.

وكانت الإمارات قررت في 22 ديسمبر/كانون الأول 2017، منع التونسيات من السفر والدخول إلى الأراضي الإماراتية بشكل مؤقت، ما أثار موجة غضب واستياء في صفوف التونسيين.

ورداً على القرار الإماراتي، قررت وزارة النقل التونسية وقتها تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من تونس وإليها.

وأعلنت وزارة الخارجية وقتها أنها استدعت السفير الإماراتي بتونس لتقديم توضيحات حول الإجراءات المتخذة، ليعلن أن القرار ظرفي ويتعلق بترتيبات أمنية، مؤكداً رفعه.

أما الإجراء الجديد، فيأتي بعد يوم واحد من إتمام رئيس الجمهورية قيس سعيّد زيارة لدولة قطر دامت 3 أيام، استجابة لدعوة من أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وانتقد سعيّد، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية، ضمنياً موجة تطبيع بعض الدول العربية ومن ضمنها الإمارات مع إسرائيل.

وقال سعيد: "نحن لا نتدخل في شؤون الدول إذ يختارون ما يختارون وهم أحرار، ولكن بالنسبة إليَّ فإن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية حتى إن حاول الكثيرون من دون جدوى إخراجها من دائرة اهتمام المواطن العربي، ولكنها ستبقى القضية الأساسية المركزية للأمة العربية وللأمة الإسلامية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us