قالت أستراليا الخميس، إنها ستحيل 19 من الجنود الحاليين والسابقين إلى محاكمة جنائية محتملة لمسؤوليتهم عن قتل 39 أفغانياً كان معظمهم محتجزين عُزلاً.

وفي عرضه لتفاصيل النتائج التي توصل إليها تحقيق طال انتظاره في سلوك أفراد القوات الخاصة في أفغانستان بين 2005 و2016، قال الجنرال الأسترالي أنجوس جون كامبل إنه وردت معلومات ذات مصداقية عن تنفيذ 25 من أفراد القوات الخاصة الأسترالية 39 حالة قتل من دون سند من القانون في 23 واقعة منفصلة.

وأضاف كامبل أن جميع حالات القتل هذه كانت خارج "وطيس المعركة".

ومضى يقول للصحفيين في كانبيرا: "هذه النتائج تزعم حدوث أشد انتهاكات للسلوك العسكري والقيم الاحترافية. قتل المدنيين والسجناء من دون سند من القانون غير مقبول على الإطلاق".

وذكر التقرير أن معظم القتلى الذين كانوا سجناء ومزارعين وغيرهم من السكان المحليين الأفغان، كانوا معتقلين عندما قُتلوا، وبالتالي كانوا محميين بموجب القانون الدولي.

وقال كامبل إنه نتيجة لذلك سيحال 19 من الجنود الأستراليين الحاليين والسابقين إلى محقق خاص سيُعيَّن قريباً لتحديد وجود ما يكفي من الأدلة لمحاكمتهم.

ولأستراليا قوات في أفغانستان منذ 2002 في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال حركة طالبان.