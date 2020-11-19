سياسة
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وزير النقل والبنى التحتية: تركيا تطلق قمر توركسات 5A الصناعي ديسمبر المقبل
قال وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، خلال مناقشة موازنة وزارته لعام 2021 في البرلمان، إن تركيا ستطلق قمر "توركسات 5A" الصناعي في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأكد أن حجم قطاع الاتصالات في تركيا ارتفع بنسبة 14% العام الماضي.
وزير النقل والبنى التحتية: تركيا تطلق قمر توركسات 5A الصناعي ديسمبر المقبل
تركيا تطلق قمر "توركسات 5A" الصناعي في ديسمبر/كانون الأول المقبل / AA
19 نوفمبر 2020

أفاد وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، أن تركيا ستطلق قمر "توركسات 5A" الصناعي في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وقمر "5B" في النصف الأول من 2021.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس خلال مناقشة موازنة وزارته لعام 2021، في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأكد قره إسماعيل أوغلو أن حجم قطاع الاتصالات في تركيا ارتفع بنسبة 14 بالمئة العام الماضي، مقارنة مع 2018، إذ بلغ نحو 152.7 مليار ليرة (20 مليار دولار).

وأشار إلى أن عدد المشتركين المستفيدين من خدمة 4.5G يتجاوز 75 مليون مشترك، مضيفاً أنهم يهدفون إلى تقديم البنية التحتية للنطاق العريض بسرعة لا تقلّ عن 100 ميغابت/ثانية للسكان في عام 2023.

وأضاف أن أنشطة مجال الاتصالات تطورت من خلال استمرار العمل في الفضاء، مؤكداً أنهم سيطلقون قمر "توركسات 5A" الصناعي في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وقمر "5B" في النصف الأول من 2021.

ولفت إلى أن القمر الصناعي المحلي الصنع للاتصالات "تركسات 6A" سيبدأ تقديم خدماته عام 2022.

وذكر أن وزارته نفّذَت مشاريع كبيرة ومهمة للغاية في مجال النقل والاتصالات منذ 2003، بقيمة بلغت 910.3 مليار ليرة (119 مليار دولار).

وأضاف أن إجمالي الاستثمارات أثّر في إجمالي العمالة بمعدل سنوي متوسط بلغ 703.3 ألف شخص.

وأكّد أنه رغم جائحة كورونا فإن عملية نقل البضائع المحلية بالسكك الحديدية استمرت في 2020، فضلاً عن زيادة النقل الدولي نتيجة أنشطة "التجارة الخارجية غير التلامسية".

وأوضح أنهم يواصلون استثماراتهم في مجال السكك الحديدية، مشيراً إلى توقعاته بزيادة النقل الدولي بنسبة 116% عبر خط باكو-تبليسي-قارص، و63% عبر خط إيران، و15% عبر الخط الأوروبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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