صعدت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي كما ارتفعت بورصة إسطنبول الخميس، بعد إعلان البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة بـ475 نقطة أساس من 10.25 إلى 15%.

وأكد المركزي في بيان له اليوم أنه سيجري الحفاظ على الموقف النقدي الصارم بحزم، حتى يُحقَّق انخفاض مستدام في التضخم خلال الفترة المقبلة.

وبعد قرار المركزي صعدت الليرة التركية إلى 7.6 أمام الدولار الأمريكي الواحد، ارتفاعاً من 7.7 ليرة في ختام جلسة أمس الأربعاء.

وكانت الليرة سجلت مستوى متدنياً عند 8.5 ليرات للدولار خلال وقت سابق من الشهر الجاري، قبل أن تعاود الصعود بفعل قرارات شملت تعيين محافظ جديد للبنك المركزي ووزير للخزانة.

في الاتجاه نفسه تحول المؤشر الرئيس لبورصة إسطنبول إلى الصعود بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بأكثر من 4 نقاط مئوية.

وبعد أن سجل تراجعاً طفيفاً في بداية التعاملات الخميس، صعد المؤشر الرئيس لبورصة إسطنبول (BIST 100) بنسبة 0.84% إلى 1306.4%.