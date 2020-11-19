بدأت مصر والسودان وإثيوبيا، الخميس، اجتماعاً سداسياً "في إطار المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة" الإثيوبي.

ويُعقد الاجتماع بين وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث، عبر دائرة تلفزيونية، مراعاة لجائحة "كورونا".

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، عبر "تويتر": "يحدث الآن.. وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري د.محمد عبد العاطي يشاركان في الاجتماع الذي يعقد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان، في إطار المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة".

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية (رسمية) أن الاجتماع يبحث سبل الوصول لآلية لاستئناف المفاوضات الثلاثية للتوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد.

وأضافت الصحيفة أن الدول الثلاث اتفقت خلال اجتماعين ماضيين على "إبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد"، قبل أن تعود إثيوبيا وتطالب بالاكتفاء بـ"خطوط إرشادية" فقط، دون أن يكون هناك اتفاق ملزم أو آلية قانونية لفض النزاعات.

وتتمثل النقاط الأساسية العالقة في الجانب الفني للمفاوضات في "تعريف منحنى التشغيل المستمر للسد"، و"إعادة ملء السد في فترات الجفاف مستقبلاً، ونقطة أخرى تختص بالتصريفات في سنوات الجفاف الممتد".

أما النقاط العالقة في الجوانب القانونية، فتتمثل في "مدى إلزامية الاتفاقية.. وآلية فض النزاعات"، وفق الصحيفة المصرية.

في السياق ذاته، أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس‎ أن بلاده قررت عدم مواصلة التفاوض حول سد "النهضة" الإثيوبي "وفق المنهج السابق".

وقال عباس‎، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم: "أكد السودان، خلال الاجتماع، عدم مواصلة التفاوض بشأن سد النهضة وفق المنهج السابق، وطالب بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي لاعتماد دور الخبراء ودفع المفاوضات سياسياً، وصولاً لاتفاق مُرضٍ لكل الأطراف".

وأضاف أن "رئيسة الاجتماع، وزيرة التعاون الدولي بدولة جنوب إفريقيا، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، وفي مخالفة إجرائية واضحة، مضت في الدعوة لمواصلة التفاوض لمدة 10 أيام قادمة".

وأوضح أن بلاده ترى "هذا الأمر غير ذي جدوى، وجرت تجربته في السابق مراراً دون تقدم يذكر".

وتابع عباس أن السودان أكد خلال الاجتماع "تمسكه بالعملية التفاوضية، برعاية الاتحاد الإفريقي، للتوصل إلى اتفاق ملزم برضا جميع الأطراف بمنهجية جديدة تمنح خبراء الاتحاد الإفريقي دوراً أكبر لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث".

وأردف أن "مصر وإثيوبيا أصرتا على مواصلة التفاوض بالأساليب المجربة التي وصلت إلى طريق مسدود في السابق".

وكانت الخرطوم قد أعلنت، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اتفاق وزراء الري في الدول الثلاث على إنهاء جولة مفاوضات انطلقت مطلع الشهر، وإعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي.

وقالت وزارة الري السودانية، في بيان آنذاك، إن "هذه الجولة عجزت عن إحراز أي تقدم ملموس، والاتفاق حول الدور الذي يلعبه الخبراء في التفاوض ومنهجيته ومساراته والجدول الزمني له".

وتصر أديس أبابا على ملء السد لتوليد الكهرباء، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، وهو ما ترفضه الأخيرتان، خشية التداعيات.

وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.