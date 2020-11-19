سياسة
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أقار: مصممون على دعم شعب ليبيا في إنشاء دولة مستقرة
خلال مؤتمر دولي حول ليبيا، نظمه مركز الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التركي "سيتا"، شدد أقار على أن تركيا تقف بكل حزم إلى جانب الشعب الليبي وحكومة الوفاق الوطني، في إنشاء دولة يسودها الاستقرار والسلام والرخاء.
أقار: مصممون على دعم شعب ليبيا في إنشاء دولة مستقرة
وزير الدفاع التركي يشارك في مؤتمر دولي حول ليبيا نظمه مركز الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التركي "سيتا" عبر الإنترنت / AA
19 نوفمبر 2020

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، وقوف بلاده بكل حزم إلى جانب الشعب الليبي الشقيق وحكومة الوفاق الوطني، في إنشاء دولة يسودها الاستقرار والسلام والرخاء.

ونظم مركز الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التركي "سيتا"، مؤتمراً دولياً حول ليبيا، عبر الإنترنت، الخميس.

وشارك في المؤتمر، الوزير أقار، ونظيره الليبي صلاح الدين النمروش، وممثلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل" ستيفاني ويليامز.

وفي كلمة له خلال المؤتمر، أشار أقار إلى أن تركيا وليبيا تربطهما علاقات تاريخية وثقافة مشتركة ترجع إلى 500 عام.

وقال: "هدفنا الأساس إنشاء ليبيا مستقلة وذات سيادة يديرها الليبيون، تحتضن كل مواطنيها دون الإخلال بوحدة أراضيها ووحدتها الوطنية. ندعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن حكومة الوفاق بعثت رسائل إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا والجزائر وتركيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، عقب تكثيف مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر هجماتها على طرابلس، وأن الدعوة لاقت رداً إيجابياً من قبل تركيا فقط.

وأضاف أقار: "بناء على هذه الدعوة والاتفاق الثنائي (مذكرتي التفاهم بين البلدين)، نقدم التدريب والدعم الاستشاري لقوات الحكومة الشرعية في ليبيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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