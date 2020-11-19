سياسة
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أردوغان: تركيا لديها القدرة على توسيع تأثيرها في النظام العالمي الجديد
قال الرئيس التركي إن بلاده لديها الفرص والإمكانات والبنية التحتية لتوسيع قوتها وتأثيرها في النظام العالمي والسياسي والاقتصادي الجديد، مؤكداً أن العالم بات مسلّماً بأن هناك تغييراً في موازين القوى لا يمكن رؤيته إلا كل 100 عام.
أردوغان: تركيا لديها القدرة على توسيع تأثيرها في النظام العالمي الجديد
أردوغان خلال استقباله وفداً من مجلس المصدرين الخميس، "في قصر وحيد الدين" الرئاسي بمدينة إسطنبول / AA
19 نوفمبر 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لديها الفرص والإمكانات والبنية التحتية لتوسيع قوتها وتأثيرها في النظام العالمي والسياسي والاقتصادي الجديد.

جاء تصريح أردوغان خلال استقباله وفداً من مجلس المُصدرين الخميس، "في قصر وحيد الدين" الرئاسي بمدينة إسطنبول.

وأضاف أن الحكومة طورت البلاد على أصعدة الديمقراطية والسياسات القائمة على التنمية خلال السنوات الـ 18 الماضية (في ظل حكومات حزب العدالة والتنمية).

وأكد في هذا الإطار أن حكومته ستلجأ إلى الوسائل نفسها لاغتنام الفرص الجديدة.

وعن وباء فيروس كورونا، أوضح الرئيس أردوغان أنه رغم كل شيء، من الواضح أن تركيا تدير عملية مكافحة الوباء على نحو أفضل من البلدان المتقدمة.

وبيّن أن حكومته تحاول المضي قدماً في طريقها من خلال إيجاد التوازن المثالي بين السلامة الصحية للشعب، واحتياجات اقتصاد البلاد، خلال فترة مكافحة الوباء.

وشدد على أن جميع الاضطرابات الناجمة عن الوباء وتلك الناجمة عن الخطوات السياسية والعسكرية المتخذة تقود إلى اتباع سياسات أكثر حرصاً وتصميماً.

وأوضح أن العالم بات مسلّماً بأن ثمة تغييراً في موازين القوى العالمية والسياسية والاقتصادية لا يمكن رؤيته إلا كل 100 عام.

وأفاد بأن الحكومة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد من خلال مفهوم يتركز على الإنتاج والتصدير والنمو والتوظيف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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