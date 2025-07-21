وأوضحت الشبكة في بيان الأحد، أن بين القتلى الموثّقين 7 أطفال و10 نساء و6 من الكوادر الصحية واثنين من العاملين في مجال الإعلام، وأضافت الشبكة الحقوقية أن الاشتباكات أدت أيضاً إلى إصابة أكثر من 436 شخصاً.

وفي سياق الأحداث، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، أحمد الدالاتي إعلانه “التوصّل إلى اتفاق يقضي بإخراج جميع المدنيين الراغبين في مغادرة محافظة السويداء (نحو 1500 شخص) بسبب الظروف الراهنة، إلى حين تأمينهم وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم” وذلك “بعد جهود حثيثة بذلتها وزارة الداخلية”.

كما نقلت الوكالة استقبال قائدي الأمن الداخلي في محافظة السويداء ودرعا، أحمد الدالاتي وشاهر عمران، عوائل البدو التي كانت محتجزة في السويداء.

وأضافت الوكالة أنه “جرى إجلاء العوائل وسط انتشار ميداني واسع لقوى الأمن الداخلي، التي عملت على تأمين المنطقة وضمان سلامة المدنيين”.

وغادر أكثر من 300 سوري من عشائر البدو محافظة السويداء جنوبي البلاد الاثنين، لتأمينهم في مراكز إيواء بمحافظة درعا المجاورة، لحين هدوء الأوضاع وتأمين عودتهم.

وقالت محافظة درعا، عبر قناتها في تليغرام: "خروج أكثر من 300 شخص من العشائر، الراغبين بالخروج من محافظة السويداء". وأضافت أنه "سيجري تأمينهم في مراكز إيواء بمحافظة درعا إلى حين هدوء الأوضاع في السويداء، وتأمين عودة كريمة لهم".

والأحد، أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب إنفاذ وقف إطلاق النار داخل مدينة السويداء تمهيداً لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية للاستقرار إلى عموم المحافظة، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

كذلك كشف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، عبر منصة إكس، أن "جميع الأطراف اتفقت على وقف إطلاق النار في السويداء بحلول الساعة 5 مساء (الأحد) بتوقيت دمشق".

ولفت باراك إنه لن يجري احتواء الأعمال العدائية إلا باتفاق لوقف العنف، وحماية الأبرياء، ووصول المساعدات إلى السويداء، واعتبر أن "التهدئة الدائمة أساسها التبادل الكامل للمحتجزين، الذي يجري العمل على تنفيذه حالياً".

وقال وزير الداخلية السوري: "بعد أيام دامية مرت على السويداء، نجحت قوى الأمن الداخلي في تهدئة الأوضاع ضمن المحافظة بعد انتشارها في المنطقة الشمالية والغربية"، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وشدد على أن "قوى الأمن تمكنت من إنفاذ وقف إطلاق النار داخل مدينة السويداء تمهيداً لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية للاستقرار إلى عموم المحافظة".

وأوردت سانا في خبر سابق أن "قوى الأمن الداخلي انتشرت على مشارف محافظة السويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار وحماية الأهالي".

وفي 13 يوليو/تموز الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء، وآنذاك، تحركت قوات حكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات درزية "خارجة عن القانون"، ما أسفر عن مقتل عشرات الجنود.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، أحدثها السبت، ولم تصمد الاتفاقات الثلاثة السابقة طويلاً، إذ تجددت الاشتباكات الجمعة، إثر تهجير مجموعة تابعة لحكمت الهجري، أحد زعماء الدروز، عدداً من أبناء عشائر البدو من السنة وارتكاب انتهاكات بحقهم.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 عاماً في الحكم.