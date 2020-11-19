سياسة
3 دقيقة قراءة
رئيس الحكومة المغربية: حسمنا موضوع "الكركرات" والمعبر لن يُغلق مرة أخرى
قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في كلمة خلال اجتماع المجلس الحكومي الخميس، إن "الكركرات معبر دولي مهم"، مشدداً على أن بلاده حسمت الموضوع "نهائياً" ولن يُغلق المعبر مرة أخرى، وذلك بعد إغلاق دام 3 أسابيع من قِبل موالين لجبهة البوليساريو.
رئيس الحكومة المغربية: حسمنا موضوع "الكركرات" والمعبر لن يُغلق مرة أخرى
العثماني يؤكد أن المغرب استطاع حسم أمر معبر الكركرات وأنه لن يُغلق مجدداً / Reuters
19 نوفمبر 2020

أكّد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الخميس، أن "الكركرات معبر دولي مهم"، مشدداً على أن بلاده حسمت الموضوع "نهائياً" ولن يُغلق المعبر مرة أخرى.

وقال العثماني في كلمة خلال اجتماع المجلس الحكومي، إن "المعبر لم يعد فقط مغربياً وطنياً، ولا يعني المغاربة وحدهم ولا موريتانيا وحدها، وإنما طريق يهم التجارة الدولية بما فيها تجارة دول أوروبية إلى عدد من الدول الإفريقية".

وأضاف أن الملك المغربي اتخذ "القرار الحاسم في الوقت المناسب لتصحيح الوضع بتدخل القوات المسلحة الملكية بطريقة غير قتالية وبدون احتكاك مع عناصر مليشيات الانفصاليين، ثم بإقامة حزام أمني ما حسم الموضوع نهائياً".

وتابع: "بعد إغلاق المعبر لثلاثة أسابيع من قبل عناصر انفصالية، حسمت هذه العملية الموضوع نهائياً"، كما توقّع "عدم عودة العناصر والمليشيات الانفصالية مرة أخرى لقطع هذا الطريق".

وبيّن أن "تأمين المعبر أحدث تحولاً استراتيجياً، علماً بأن الانفصاليين كانوا يستغلونه دائماً ضد المغرب وضد مصالحه، ويثيرون به المشكلات ويشوشون على الملف المغربي، خصوصاً مع اقتراب اجتماعات مجلس الأمن لإصدار قراره السنوي".

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في إقليم الصحراء "مينورسو" لمدة عام تنتهي في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

واستطرد العثماني: "المغرب تدخّل لمصلحة السلم، وفك طريق دولي لضمان حرية حركة المدنيين والتجارة، في انسجام مع القوانين الدولية، ومع حاجيات المنطقة، ومع اتفاق وقف إطلاق النار".

وأثنى على "الدول الشقيقة والصديقة الإفريقية والعربية، وكذا المنظمات الإسلامية والعربية التي أشادت بعبارات واضحة بالخطوة المغربية، وأعلنت دعمها للمملكة في موقفها".

والسبت، أعلنت الرباط استئناف حركة النقل مع موريتانيا عبر "الكركرات"، إثر تحرك للجيش المغربي أنهى إغلاق المعبر من جانب موالين لجبهة "البوليساريو" منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفي اليوم نفسه، أعلنت الجبهة أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصّلت إليه مع المغرب عام 1991، برعاية الأمم المتحدة.

ويتنازع المغرب و"البوليساريو" حول السيادة على إقليم الصحراء، منذ أن أنهى الاحتلال الإسباني وجوده بالمنطقة، عام 1975. وتحوّل الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى عام 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبر "الكركرات" منطقة منزوعة السلاح.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكماً ذاتياً موسّعاً تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us