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الرئيس التركي يؤكد أن بلاده لديها كل ما يلزم لتوسيع قوتها وتأثيرها في النظام العالمي الجديد، وبومبيو يزور الجولان المحتل في زيارة هي الأولى من نوعها.

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أردوغان: تركيا قادرة على توسيع تأثيرها في النظام العالمي الجديد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لديها الفرص والإمكانات والبنية التحتية لتوسيع قوتها وتأثيرها في النظام العالمي والسياسي والاقتصادي الجديد. [TRT عربي]

جاء تصريح أردوغان خلال استقباله وفداً من مجلس المصدّرين الخميس، في "قصر وحيد الدين" الرئاسي بمدينة إسطنبول. [TRT عربي]

وأضاف أن الحكومة طوّرت البلاد على أصعدة الديمقراطية والسياسات القائمة على التنمية خلال السنوات الـ18 الماضية (في ظل حكومات حزب العدالة والتنمية). وأكّد في هذا الإطار أن حكومته ستلجأ إلى الوسائل نفسها لاغتنام الفرص الجديدة. [الأناضول]

بومبيو يزور الجولان المحتل في زيارة هي الأولى من نوعها

زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس، هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل، في سابقة هي الأولى لوزير أمريكي. [TRT عربي]

جاء ذلك وفق ما ذكرته قناة "كان" العبرية (رسمية)، ضمن زيارة يجريها بومبيو إلى إسرائيل، بدأت الأربعاء وتنتهي الجمعة. [الأناضول]

ونقلت القناة عن بومبيو قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإسرائيلي آفي أشكنازي الذي رافقه خلال الزيارة: "لا يمكن الوقوف هنا (في الجولان) والتحديق عبر الحدود، وإنكار أمر أساسي يكمن في أن الرئيس الأمريكي (دونالد) ترمب اعترف بأن هذا جزء من إسرائيل". [الأناضول]