طالبت ليبيا مجلس الأمن الدولي بإصدار "قرار مُلزِم" يضمن نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ودعت الاتحاد الإفريقي إلى عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمة بمجلس الأمن الخميس، لمندوب طرابلس الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، طالب فيها أيضا بمنح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "يونسميل" تفويضاً لدعم الاستحقاقات الانتخابية ومراقبتها.

ودعا السني الاتحاد الإفريقي إلى عقد مؤتمر مصالحة وطنية لدعم المسارات الأممية الأخرى "من أجل فتح صفحة جديدة بين الليبيين يتم من خلالها مناقشة مبادئ بناء الثقة ومسار العدالة الانتقالية والعفو العامّ وجبر الضرر".

وقال إنه "ينبغي أن يكون الهدف الرئيس من أي عملية انتقالية يتم التوافق عليها، الإعداد للاستحقاق الانتخابي الذي يفصلنا عنه عام واحد فقط".

وأضاف أنه يجب "توحيد مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وحل المليشيات أينما وُجدت، وإخضاع المؤسسة العسكرية في كامل أنحاء البلاد للسلطة المدنية".

وشدّد على ضرورة محاسبة المتورطين بجرائم إنسانية "من أي طرف كان، سواء من نفّذها أو دعمها، وبالأخص ما ارتُكب من جرائم في العدوان على طرابلس في الرابع من أبريل/نيسان 2019"، في إشارة إلى هجوم اللواء الانقلابي خليفة حفتر.

والأحد الماضي اختُتمت أعمال الملتقى السياسي الليبي، الذي عُقد في تونس برعاية أممية، واتُّفق خلاله على إجراء الانتخابات نهاية العام المقبل.

ومنذ سنوات تعاني ليبيا صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا خليفة حفتر، الحكومة المعترَف بها دولياً، على الشرعية والسلطة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.​​​​​​​