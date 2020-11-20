سياسة
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بعد 27 عاماً.. الجيش الأذربيجاني يدخل محافظة أغدام المحررة
دخل الجيش الأذربيجاني محافظة أغدام التي ظلت تحت الاحتلال الأرميني 27 عاماً. وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية الجمعة، بأن قواته دخلت محافظة أغدام وفقاً للاتفاقية المبرمة بين باكو ويريفان بوساطة روسية.
بعد 27 عاماً.. الجيش الأذربيجاني يدخل محافظة أغدام المحررة
الجيش الأذربيجاني يعلن دخوله مدينة أغدام بعد انسحاب الاحتلال الأرميني منه / AA
20 نوفمبر 2020

دخل الجيش الأذربيجاني محافظة أغدام التي ظلت تحت الاحتلال الأرميني 27 عاماً.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية الجمعة، بأن قواته دخلت محافظة أغدام وفقاً للاتفاقية المبرمة بين باكو ويريفان بوساطة روسية.

وكان الجيش الأرميني احتل نحو 77% من أراضي محافظة أغدام عام 1993، وهُجِّر قرابة 200 ألف أذربيجاني من سكان المحافظة.

وخلال فترة الاحتلال الأرميني تحول مركز مدينة أغدام ومعظم القرى التابعة لها إلى خراب بعد أن نُهبت من قِبل المحتلين الأرمن.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توصُّل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

فيما اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاتفاق بمثابة نصر لبلاده، مؤكداً أن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على قبول الاتفاق مكرها.

والأحد، أعلن نائب الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف منح أرمينيا مهلة إضافية حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، من أجل إخلاء مدينة كلبجار المحتلة، بسبب ظروف الطقس في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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