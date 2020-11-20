سياسة
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أردوغان: سنُدخل تركيا مرحلة صعود جديدة اقتصادياً وديمقراطياً
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، أن حكومته ستضمن تسريع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً العزم على "إدخال تركيا مرحلة صعود جديدة اقتصادياً وديمقراطياً".
أردوغان: سنُدخل تركيا مرحلة صعود جديدة اقتصادياً وديمقراطياً
أردوغان: الحكومة ستضمن تسريع الاستثمارات المحلية والأجنبية / AA
20 نوفمبر 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إن حكومته ستضمن تسريع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً العزم على "إدخال تركيا مرحلة صعود جديدة اقتصادياً وديمقراطياً".

وأضاف أردوغان في كلمة خلال مشاركته بمعرض "موصياد إكسبو 2020" بمدينة إسطنبول: "نحن بصدد اتخاذ خطوات من شأنها ترسيخ سياساتنا الاقتصادية ورفع سقف ديمقراطيتنا وحرياتنا".

وأردف: "سنضمن تسريع الاستثمارات لتوفير نتائج دائمة في الإنتاج والتوظيف عبر تنشيط المستثمرين المحليين والأجانب". ومضى قائلاً: "مستعدون للسير قُدماً مع كل من يؤمن بقوة تركيا وإمكانياتها ومستقبلها".

وجدد الرئيس أردوغان تأكيده وجهة نظره بأن "الفائدة هي سبب التضخم". وتابع: "تنبغي إعادة ودائعنا الخارجية إلى تركيا قبل أي شيء".

وذكر أن الاستعدادات المتعلقة بالحزم القضائية الجديدة (الإصلاحات) متواصلة، وستدرج على جدول أعمال البرلمان في أقرب فرصة.

كما تطرَّق الرئيس أردوغان إلى جائحة كورونا وتداعياتها. وقال: "نحن في وضع جيد نسبياً خلال مرحلة اجتاحت فيها العالم الموجة الثانية للوباء".

وأكد أن الحكومة تعمل للحفاظ على صحة الشعب مع استمرار الإنتاج والتوظيف من دون تعطُّل. وأردف: "نفعل كل ما يلزم لمكافحة جائحة كورونا ونتخذ الخطوات الضرورية في ضوء توصيات علمائنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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