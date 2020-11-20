تُقام النسخة الثانية من معرضStep Istanbulبين 18 و22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في "مشروع تقسيم 360". ويُعَدُّ Step Istanbul معرضاً فنياً مُتعدَّداً يهدف إلى جلب الفن إلى الجماهير بأسعارٍ في مُتناوَل أيديهم تتراوح من 500 ليرة تركية (65 دولاراً) إلى 20 ألف ليرة (2594 دولار).

وأُقيمَت النسخة الأولى من المعرض في العام 2019 بالتعاون مع مركزيّ Contemporary Istanbul وTomtom Designhood للفنون. وهذا العام، يُعقَد المعرض برعاية شركة Ford Otosan في ضاحية تارلاباشي بحيِّ تقسيم، في ظلِّ احتياطاتٍ صارمة من فيروس كورونا المُستجَد. ويُطلَب من جميع الزائرين تقديم رمز HES عند المدخل، ويُحدَّد عدد الأشخاص الذين يمكنهم دخول أيِّ مساحةٍ بالمعرض بالقدم المربع.

وسوف يُسمَح بزيارة المعرض من الساعة الواحدة ظهراً إلى الثالثة مساءً في الفتح الأول، ومن 3:30 مساءً إلى 5:30 مساءً في الفتح الثاني، ومن 6 إلى 8 مساءً في الفتح الثالث. وبين كلِّ فتحٍ وآخر، سيكون هناك فحصٌ صحي في جميع صالات العرض.

وبالنسبة لأولئك الذين لن يستطيعوا زيارة المعرض مباشرةً، فيمكن الدخول إلى Step Online، وهي مساحةٌ افتراضية لأكثر من 800 عمل فني، من أكثر من 350 فنان تُقدَّم بها، في 24 معرض ويمكن الوصول إليها منهنا.

وجَمَعَ المؤتمر الصحفي في"مشروع تقسيم 360" كلاً من ربيع باكيسي، نائبة رئيس مجلس إدارة Contemporary Istanbul، ورئيس مجلس إدارة، وهاكان كودال رئيس Tomtom Designhood، وعلي غوريلي رئيس Contemporary Istanbul، وغونكا أوزغول نائبة المدير العام "مشروع تقسيم 360"، وناقشوا كيف أثَّرَت الجائحة على الفن والفنانين وأهمية أنشطة دعم الفن والفنانين.

وقالت ربيع باكيسي إن معرض العام الماضي استهدَفَ المتحمِّسين للفن تحت سنِّ الـ35. أما هذا العام، في وقتٍ يمثِّل ركوداً لأسواق الفن، فهم يحاولون جمع الشباب مع الفن، وتعبئة الدعم للفنانين نفسياً ومالياً. وتقول إن الناس يمكنهم إلقاء نظرة على المعارض بسهولةٍ من على رصيف الشارع في الهواء الطلق بالخارج دون أيِّ قلقٍ من الجائحة. وتضيف: "نحن بحاجةٍ إلى دعم الفن من أجل مواصلة الحياة، فالحياة فن".

أما هاكان كودال، رئيس مركز Tomtom Designhood، فيقول: "يهدف المعرض لأن يكشف الطريق إلى الفن أمام الشباب، ومن أجل إنماء شعبية الفن أمام جمهورٍ أعرض. وباعتبار مركز Tomtom Designhood واحداً من المراكز التي تدشِّن أنشطةً خاصة، فنحن نشارك في منصاتٍ للفن والتصميم والموسيقى، ومعرضStepIstanbulهو إحدى تلك المنصات. وكما اعتدنا أن نقول، سوف يصبح هذا المعرض قريباً متبوعاً بأنشطةٍ أخرى على مستوى المنصات الدولية للفنون".

ويقول كودال إنه يخطِّط مع ربيع وعلي غوريلي للتمدُّد إلى مناطق أخرى خارج إسطنبول، وقد سرَّعوا من جهودهم مع الجائحة. ويضيف: "والأكثر من ذلك هو أننا ندعو مُحبِّي الفن لزيارة مركز Tomtom، ثم التوجُّه إلى منطقة كراكوي والتمشية وسط الفنون وزيارة شوارع إسطنبول الجميلة والتمتُّع بالفنون في الهواء الطلق بينما ندعم الفنانين الشباب".

وأشار علي غوريلي إلى أن تركيا والعالم أجمع يمرون بوقتٍ عصيب. وقال: "من منظورنا، تأثَّر الفن والفنانين تأثُّراً كبيراً بالجائحة. لقد أُجِّلَت المعارض، ودفع عدم اليقين من المستقبل الجميع إلى اليأس. ونحن، معرض Contemporary Istanbul، بينما أقمناه في الشهر الأخيرة من العام 2019، فإننا قرَّرنا أننا بحاجةٍ إلى فعل شيء".

وأعلن غوريلي أنه سيكون هناك مهرجان تحت عنوان "Festival of Light" من 4 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول من ميادين عديدة في إسطنبول، بمشاركة 39 فناناً وأكثر من 50 عملاً فنياً. وسوف تكون هناك تركيباتٌ ضوئية ورقمية وعروض بالضوء.

وتقول غونكا أوزغول، متحدِّثاً نيابةً عن مشروع تقسيم 360، إن هذه المساحة مُصمَّمة لتكون مركزاً للجذب ولتوفير الاحتياجات التجارية والاجتماعية والثقافية. وتضيف: "من اليوم الأول الذي بدأنا فيه هذا المشروع، هدفنا إلى جلب مفهوم "الشارع الحي" إلى الحياة في شوارع تقسيم 360 التاريخي والمساحات المتوافرة فيها".

وتعليقاً على استضافة المشروع معرض Step Istanbul، أحد أهم المعارض الفنية في إسطنبول، قالت: "ندعو جميع محبِّي الفن إلى المشروع، المُصمَّم بوضع الجائحة في الاعتبار وباتِّخاذ الاحتياطات اللازمة".