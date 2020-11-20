سياسة
3 دقيقة قراءة
في يوم الطفل العالمي.. منظمة حقوقية تعلن مقتل 5700 طفل في اليمن بسبب الحرب
أعلنت منظمة "سام" اليمنية الحقوقية، أن عدد الأطفال الذين قُتلوا في اليمن منذ بداية الحرب بلغ أكثر من 5700، ودعت الأمم المتحدة إلى "إدراج الأطراف كافة ضمن القائمة السوداء لمنتهكي جرائم الطفولة".
في يوم الطفل العالمي.. منظمة حقوقية تعلن مقتل 5700 طفل في اليمن بسبب الحرب
أدانت منظمة "سام" الحقوقية "الانتهاكات الجسيمة المتصاعدة بحق الطفولة في اليمن من قبل جميع الأطراف" / AP
20 نوفمبر 2020

كشفت منظمة حقوقية يمنية، الجمعة، عن عدد الأطفال الذين قتلوا منذ اندلاع المعارك في اليمن، إذ وثقت مقتل أكثر من 5700 طفل.

جاء ذلك في تقرير لمنظمة "سام" للحقوق والحريات ( منظمة غير حكومية مقرّها جنيف)، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وقالت المنظمة، إن عيد الطفولة هذا العام "يأتي وأطفال اليمن يعيشون وضعاً كارثياً، جراء سياسات أطراف الحرب متمثلة في مليشيا الحوثي، ودولتي السعودية والإمارات، خلال 6 سنوات من الحرب".

وأوضح التقرير أن "أكثر من 30 ألف طفل تعرضوا للانتهاك خلال الحرب من قبل مليشيا الحوثي بنسبة 70%، والتحالف العربي بنسبة 15%، والحكومة الشرعية بنسبة 5%، وأطراف أخرى بنسبة 10%".

وذكر التقرير أن "1300 طفل قُتلوا نتيجة تعرضهم لشظايا قاتلة من قبل مليشيا الحوثي، و190 آخرين نتيجة إصابات مباشرة بالرصاص، بينما قُتل 175 بالقنص المباشر، و250 طفلاً نتيجة إصابتهم بشظايا الألغام، و3 آلاف طفل في جبهات القتال، في حين قُتل 800 طفل بقصف طيران السعودية والإمارات".

ولفتت المنظمة إلى أن "قصف الطيران أو القذائف العشوائية، أو تحويل المدارس إلى مخازن وثكنات عسكرية تسبب في حرمان أكثر مليوني طفل من الذهاب إلى المدارس والحصول على التعليم".

وبيّنت أن محافظة تعز "كان لها النصيب الأكبر في عدد القتلى الأطفال حيث بلغوا ألفاً، والحال نفسه بالنسبة لأعداد المصابين حيث بلغت في المحافظة 4000، من بين 8170 مصاباً في جميع المحافظات".

ودعت إلى "تحييد المؤسسات التعليمية والمناهج الدراسية، وعدم استغلالها في الدفع بالأطفال إلى ساحات المعارك".

وأدانت المنظمة "الانتهاكات الجسيمة المتصاعدة بحق الطفولة في اليمن من قبل جميع الأطراف"، داعية الأمم المتحدة إلى "إدراج الأطراف كافة ضمن القائمة السوداء لمنتهكي جرائم الطفولة".

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات التابعة للحكومة، يدعمها تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، ومسلحي "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us